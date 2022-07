Laserterapia é oferecido para lactantes com fissuras nas mamas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança disponibiliza o tratamento com laser de baixa intensidade para tratamento de lesões mamilares pós-parto.

As lesões mamilares acontecem geralmente logo após o nascimento, quando mãe e bebê estão aprendendo o processo de amamentação.

Em mamilos lesionados, a laserterapia atua no tratamento para promover a aceleração da cicatrização, analgesia e modular a inflamação. Para o tratamento das lesões mamilares, é necessário descobrir a causa, por isso, o manejo clínico é fundamental.

Outras aplicações do laser no pós-parto é a analgesia e cicatrização do períneo e cicatriz da cesárea.

A Enfermeira obstetra, Angela Ferreira da Silva falou sobre a eficácia da laserterapia. “A laserterapia tem se mostrado uma ferramenta eficaz para acelerar a cicatrização e principalmente reduzir a dor, o desconforto e o edema na região do períneo e da cicatriz da cesárea no período pós-parto. Temos vários protocolos para atender de acordo com a necessidade de cada paciente.”

O laser pós-parto é indicado para reparação tecidual em casos de fissura mamilar (muito comum no início da amamentação), escoriações do mamilo, mastite, ferida operatória de cesárea, episiotomia (incisão do períneo), laceração do períneo, hemorroidas e assadura em bebê.

As mulheres que necessitem de laserterapia, podem ir até o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, na rua Paraíba, 682 – Centro, das 08h às 17h, para atendimento, sem necessidade de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde.

Serviço de Aleitamento Materno

Com o intuito de oferecer um serviço é dedicado as mães que encontrem dificuldade no processo da amamentação, o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança tem atendimento de livre demanda para as questões sobre o aleitamento materno, sem a necessidade de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde.

A enfermeira, Lucimara Siqueira Costa Papi destacou a importância da rede de apoio neste momento. “Amamentar não é tão simples quanto parece, então contar com uma rede de apoio faz total diferença, determinando a adesão e a continuação da amamentação. A mãe, tia, madrinha, uma amiga, o companheiro são pessoas que podem compor a rede de apoio da mulher, por isso sempre estimulo que aquele que for o ‘escolhido’ pela gestante a lhe acompanhar no parto e puerpério participe também das nossas rodas de conversas para se informarem adequadamente, tirando mitos e tabus e assim, garantir o apoio e segurança que a mulher tanto precisa neste momento tão importante e desafiador ao mesmo tempo.”

Toda semana são promovidas no local rodas de conversa direcionadas para as gestantes e familiares que queiram participar.