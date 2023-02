LBV inicia campanha nacional em prol da Educação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A LBV iniciou uma campanha nacional em prol da Educação para incentivar estudos e combater insegurança alimentar de estudantes.

Anualmente, a Legião da Boa Vontade realiza a sua tradicional campanha LBV — Educação: Futuro no Presente!, por meio da qual promove a entrega, em todo o Brasil, de kits de material pedagógico para milhares de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, cujas famílias não dispõem de recursos para a compra de itens escolares.

A campanha — cujo slogan é “O futuro que queremos se constrói hoje: com comida no prato, e lápis e caderno na mão!”

—beneficiará, nesta edição, mais de 20 mil estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio e na EJA — Educação de Jovens e Adultos, os quais são atendidos pelas unidades socioeducacionais da Legião da Boa Vontade e também assistidos por organizações parceiras da Instituição.

A iniciativa visa mobilizar a sociedade para fazer doações em prol dessa ação solidária.

Sabemos que alimentação saudável e material escolar são fortes aliados na melhora do desempenho escolar. Por isso, olhar para a Educação nesse momento em que o país ainda se recupera dos reflexos causados pela pandemia da Covid-19, é seriamente necessário. Pioneira em iniciativas de incentivo ao ensino, a Legião da Boa Vontade lança sua campanha LBV — Educação: Futuro no Presente! com o intuito de amenizar as desigualdades sociais provenientes do aumento dos níveis de pobreza e da fome no país.

Além disso, o bolso dos brasileiros também sentiu um peso adicional com o aumento nos preços dos itens escolares, como por exemplo, os materiais usados na educação infantil que subiu três vezes mais que a inflação (30,1%) em 2022, segundo dados do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar). A LBV acredita que a Educação transforma vidas e ajuda a construir um mundo melhor, por isso a preocupação em promover ações permanentes que contribuam para a garantia desse direito básico.

Educar é um ato de amor e também possibilita o desenvolvimento das crianças e dos jovens, além de oportunizar o aperfeiçoamento tanto de habilidades como da formação cidadã. Sabendo da importância disso, a Legião da Boa Vontade fará a entrega de kits pedagógicos, de janeiro a março deste ano. A meta é beneficiar mais de 20 mil crianças e adolescentes que são acompanhados pelos serviços e programas socioeducacionais da LBV e aqueles assistidos por entidades parceiras em todo o país. Uma ajuda e tanto para as famílias em situação de vulnerabilidade social que não possuem recursos para a compra do material escolar.

Importância da alimentação para o aprendizado

Meninas e meninos com carência alimentar podem ter dificuldades de assimilação, uma vez que a fome prejudica a capacidade de concentração e compromete o rendimento em sala de aula. A boa alimentação na infância e na adolescência está diretamente relacionada ao desenvolvimento físico, mental e intelectual dos estudantes e representa reflexos a longo prazo que os acompanharão durante a vida. A alimentação saudável é fundamental em todas as fases da vida do ser humano e é também uma extensão da aprendizagem, daí a LBV ofertar todos os dias refeições com valor nutritivo a milhares de crianças e adolescentes atendidos em suas unidades socioeducacionais.

Quem cuida, sonha e realiza junto

Para cumprir com esse propósito, sua atitude faz toda a diferença, daí o convite da LBV para que você participe dessa ação solidária. Essa campanha contribui com a melhoria na Educação e para a segurança alimentar das famílias. Garanta um futuro melhor no presente para milhares de meninas e meninos. Por isso, “quando a LBV chamar, atenda com o coração: DIGA SIM!”. Saiba mais em www.lbv.org e faça sua doação.

Beatriz Aquino