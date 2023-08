Leia Mulheres Negras indica Elisa Lucinda

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dentro da Campanha Leia Mulheres Negras, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas indica, nesta semana, a escritora Elisa Lucinda. Nascida em 2 de fevereiro de 1958 em Vitória, ES, Elisa Lucinda Campos Gomes é considerada uma personalidade referencial para o cenário cultural brasileiro, tendo desenvolvido uma carreira multifacetada que inclui trabalhos na área da poesia, literatura, teatro e música.

Seu interesse por poesia iniciou-se durante a infância, quando com 10 anos passou a fazer aulas de declamação de poesia. Graduou-se em jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e exerceu a profissão até 1986, quando se mudou para o Rio de Janeiro com a disposição de tornar-se atriz.

Desde então, atua no teatro, cinema e TV. Em 1994 publicou seu primeiro livro de poesias O Semelhante, o qual foi o embrião da peça de mesmo nome, que esteve em cartaz por mais de seis anos no Brasil e no exterior. Nela, entremeava seus versos com uma conversa com a plateia.

Em 2019 a multi artista lançou seu segundo livro “Livro do Avesso, os pensamentos de Edite”. A obra se trata de uma prosa poética. Aconchegante de se ler, faz rir, emociona e enternece. A personagem principal, Edite, narra a sua trajetória do desejo, seus afetos, amizades e amores com a liberdade de um contínuo fluxo de consciência. Desejo, movimento e escuta estão neste quase diário, de tão íntimo.

Elisa Lucinda, poetisa de olhar atento, sensível, inteligente e tenro, nos entrega o pensamento de Edite. Fazendo que, a partir da visita ao lado de dentro da personagem, vasculhemos nossos próprios territórios do pensamento mais íntimo.

“Livro do Avesso, os pensamentos de Edite”, está disponível para empréstimo na Biblioteca Municipal Centenário, no Espaço Cultural da Urca.

Leia mulheres negras!