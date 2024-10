Licenciamento anual para veículos com placas de final 4, 5 e 6 começa a ser exigido na próxima terça-feira (1/10)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dúvidas sobre a regularização do documento podem ser tiradas em atendimento on-line da CET-MG

A exigência do documento anual de veículos com finais de placa 4, 5 e 6 começa na próxima terça-feira (1/10). A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), faz um alerta aos proprietários de veículos sobre a importância de manter a documentação em dia. Dúvidas sobre o documento podem ser sanadas em atendimento on-line.

O Certificado de Registo e Licenciamento do Veículo (CRLV) de placas com finais 1, 2 e 3 começou a ser exigido em 1/9. Já os proprietários de veículos com placas de finais 7, 8 e 9 têm até 30/10 para emitir o documento.

O CRLV é o documento anual que comprova que o veículo está em condições legais de circulação, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para ter o documento, é preciso estar em dia com o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), o seguro obrigatório, a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e eventuais multas. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impedem a emissão do documento.

Se o veículo não possui pendências, a impressão do CRLV pode ser feita diretamente neste site, na aba “veículos”, clicando em “documentos de veículos”. O documento pode ser impresso a qualquer momento e quantas vezes forem necessárias. O serviço também está disponível no aplicativo do Governo de Minas – MG App, no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Conduzir um veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo para um pátio credenciado até a regularização.

Atendimento on-line

Os proprietários de veículos podem sanar todas as dúvidas sobre o CRLV sem necessidade de deslocamento até um ponto presencial de atendimento. Na página inicial deste portal, basta clicar no botão “Consultar Motivo: Veículo Não Licenciado” e preencher os dados solicitados. As informações sobre as eventuais pendências e orientações para regularização serão mostradas na tela.

Caso as dúvidas sobre o CRLV permanecerem, o proprietário do veículo poderá falar com um atendente por meio de videochamada. Ele irá auxiliar sobre os procedimentos necessários para emissão CRLV, além de ajudar na emissão de guias de pagamento.

Fonte: Agência Minas