Licitação para administrar o monotrilho pode sair ainda este ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito Sérgio Azevedo informou nesta sexta-feira (6) que pretende licitar a estrutura do monotrilho ainda em 2024, com base em um laudo realizado pela ELC Engenharia LTDA – empresa de Goiânia (GO) contratada pelo município.

O laudo possui 61 páginas e é assinado por três engenheiros. As inspeções e testes para a emissão do documento foram realizados em três visitas, entre fevereiro e maio. O custo estimado para as obras e intervenções necessárias para que o monotrilho possa voltar a funcionar é de R$ 14 milhões.

De acordo com o prefeito, este laudo vai possibilitar o estudo da viabilidade de terceirização e uma futura licitação para conceder a administração da estrutura. “A Prefeitura não pretende investir absolutamente nada, é terceirização assim como foi o turismo, exatamente assim. A única interação que a gente já está fazendo, na verdade, é na beira do rio, os gabiões, que é por segurança da própria Prefeitura, alargamento da calha do rio, é o interesse da cidade e também dando segurança ao monotrilho, como faz parte de um dos itens que o laudo cita, seria essa a contenção do rio perto das bases do monotrilho”.