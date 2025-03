Licitações abertas para fornecedores da Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, informa que estão em andamento aproximadamente 50 processos licitatórios, com o objetivo de adquirir materiais e serviços essenciais para o bom funcionamento da cidade. Essas licitações contemplam a compra de materiais de expediente, produtos de limpeza, itens hospitalares, além de serviços de hospedagem e transporte.

Como participar?

Empresas interessadas em concorrer a essas licitações podem acessar a lista completa de processos e obter todas as informações necessárias por meio do site oficial da Prefeitura: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/

No portal, estarão disponíveis detalhes sobre os editais, cronogramas, serviços e produtos envolvidos, assim como a documentação exigida para a participação. O processo é simples, direto e totalmente explicativo, oferecendo a transparência e o suporte necessários para garantir uma participação tranquila.

“Participar dos processos licitatórios é uma oportunidade importante para as empresas locais se integrarem ao desenvolvimento da cidade. O processo é simples e acessível a todos, e é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam bem aplicados”, afirma o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Alexander Dannias.

