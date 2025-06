Líderes do Varejo, em Poços de Caldas, tem espaço exclusivo para pequenos produtores da região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 10 de junho, Poços de Caldas receberá o evento Líderes do Varejo, no CENACON (Av. Vereador Edmundo Cardilo, 3.500, Jardim Del Rey). Um dos destaques da programação será a participação de pequenos produtores, que terão a oportunidade de expor seus produtos diretamente a empresários do setor supermercadista, ampliando a visibilidade e o alcance de seus negócios.

O evento contará com um espaço exclusivo para exposição, agenda de relacionamento e inserção desses pequenos fornecedores – como cooperativas, agroindústrias e microempresas- no varejo supermercadista. Trata-se do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios (CMON), que vem com uma grande novidade neste ano: a integração com “Vem de Minas”, uma correalização da AMIS, Sebrae Minas e do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sede-MG.

“Acreditamos muito no potencial do varejo liderando o crescimento da economia regional, na geração de empregos e comprando cada vez mais também da pequena indústria, impulsionando o crescimento econômico de forma geral. O CMON/Vem de Minas durante o Líderes do Varejo é uma iniciativa com esse propósito” aponta o Presidente Executivo da AMIS, Claret Nametala.

Serão 16 expositores, entre os participantes estão produtores de diversas cidades da região, como Poços de Caldas, Monte Belo, Andradas,Lavras, entre outras, que terão a oportunidade de ampliar sua visibilidade e fortalecer a presença no mercado.

“O Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios visa ampliar horizontes e fortalecer o comércio local ao destacar os produtos regionais. É uma oportunidade de demonstrar o grande potencial das pequenas empresas mineiras, que oferecem as redes de supermercados e compradores, o melhor de nosso Estado. As empresas participantes intensificam suas vendas, geram mais empregos e inovação para seus produtos, valorizando e fomentando o desenvolvimento econômico para Poços de Caldas e região”, afirma a diretora de Promoção ao Pequeno Negócio e Empreendedorismo, do Governo de Minas, Glaucia Fialho.

O programa “Vem de Minas” é uma iniciativa mais ampla, com foco na promoção e comercialização de produtos tipicamente mineiros, que fortalece ações como o CMON e propicia maior alcance e abordagem estratégica para acesso a novos mercados e conectar pequenos negócios a grandes compradores. Com isso, leva a diversidade da produção mineira a diferentes mercados dentro e fora do estado e beneficia a indústria, o varejo e a gastronomia de Minas Gerais. Todo esse movimento contribui também para o desenvolvimento socioeconômico regional.

“Por meio da Agenda de Relacionamento, o Sebrae Minas apoia os pequenos produtores durante o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios. Desta forma, eles podem alcançar novos mercados e expandir seus negócios com grandes compradores do país. O evento contribui para criar uma conexão estratégica que permite aos produtores apresentar a qualidade, os segredos, a originalidade e o histórico de seus produtos, impulsionando significativamente as vendas e criando novos elos nessa cadeia significativa de nosso estado”, explica o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Mais informações, inscrições e programação, NESTE LINK