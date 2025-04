Livro reúne memórias e histórias das Unidades Escolares de Poços de Caldas

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, convida para o lançamento do livro “Memórias e Histórias das Unidades Escolares de Poços de Caldas”, que será realizado no dia 16 de abril, às 19h, no Centro Administrativo.

O trabalho, resultado do esforço conjunto de educadores da cidade, celebra o patrimônio histórico e cultural da educação de Poços de Caldas, oferecendo uma reflexão sobre o percurso educacional e a importância das nossas instituições escolares ao longo dos anos.

“Este é um momento muito importante de valorização da nossa história e do trabalho dedicado de todos os envolvidos no processo educacional em Poços”, destaca a coordenadora da Divisão de Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação, Flávia Camargo.

Serviço

Lançamento do livro “Memórias e Histórias das Unidades Escolares de Poços de Caldas”

Data: 16 de abril de 2025

Horário: 19h

Local: Centro Administrativo de Poços de Caldas.

