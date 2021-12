Loja e Casinha de Artesanato da Incubadora Social seguem abertas durante Natal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De 27 de dezembro a 2 de janeiro, as atividades de formação, aulas, oficinas e assessoria da Incubadora Social de Poços de Caldas estarão em recesso. Mas a loja, no Terminal Rodoviário, e a casinha de artesanato número 3, do Natal Poços de Luz, na Praça Pedro Sanches, funcionarão normalmente, exceto nos feriados de Natal (25/12) e Ano Novo (1º).

A loja da Incubadora Social, no prédio do Terminal Rodoviário, ficará aberta todos os dias, das 10h às 16h, menos no sábado, 25 de dezembro, feriado de Natal, e no dia 1º de janeiro (feriado de Ano Novo). A loja da Incubadora Social expõe e comercializa os produtos desenvolvidos pelas pessoas atendidas nas oficinas de qualificação e formação profissional em diversas linguagens artesanais.

Já a casinha de artesanato número 3 do Natal Poços de Luz, na Praça Pedro Sanches (em frente aos carrinhos de lanche), funciona na quinta (23) e na sexta-feira (24), das 18h às 22h, e também estará fechada no sábado (25).

Tanto na loja quanto na casinha de Natal, são comercializados produtos artesanais natalinos com várias opções de presentes e decoração, produzidos pelos artesãos atendidos pela Incubadora Social. São produtos em crochê, bordados, panos de prato, pinturas, bonecas de pano, objetos em madeira, entre outros.

Ao adquirir um produto da Incubadora Social você contribui para o fortalecimento da economia local e autonomia financeira dos artesãos, além de comprar produtos afetivos de qualidade.