Lote do 1º Leilão Eletrônico 2025 da Receita Federal em Minas Gerais está disponível em Poços de Caldas

O lote é composto de peças para celulares e pode ser arrematado por Pessoas Jurídicas.

No dia 03 de abril, a Receita Federal do Brasil em Minas Gerais realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas para pessoas físicas e jurídicas.

Serão leiloados eletrônicos, acessórios de informática, acessórios de celulares, celulares, peças de vestuário, utilidades domésticas, veículos de passeio, caminhões e outras mercadorias.

O lote 55 está disponível em Poços de Caldas e contém telas, baterias, capas, películas de vidro e display para celulares. Apenas Pessoas Jurídicas podem apresentar lances neste lote.

Outros lotes estão disponíveis em outras cidades de Minas Gerais e podem ser consultados no edital nº 0600100/000001/2025.

Como funciona

O leilão é realizado de forma eletrônica através do site da Receita Federal. Para participar é necessário que a Pessoa Física ou Jurídica acesse o e-CAC através da conta digital gov.br com selo de confiabilidade nível prata ou ouro. Acesse o link www.receita.fazenda.gov.br, entre no e-CAC e escolha a opção “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”.

* Data e hora do início da recepção das propostas: 31/03/2025 às 8 horas.

* Data e hora do fim da recepção das propostas: 02/04/2025 às 21 horas.

* Data do início da sessão pública para classificação e ordenação das propostas:

03/04/2025; 09h (Horário oficial de Brasília)

* Data e hora da abertura da sessão pública para lances:

03/04/2025; 10h (Horário oficial de Brasília)

Visitação das mercadorias

Os dias de visitação das mercadorias são 31 de março e 1º de abril de 2025, com agendamento.

Contato para agendamento:

* Belo Horizonte e Betim: (31) 97199-3142

* Governador Valadares: (31) 99740-7956 e (27) 99503-9652

* Juiz de Fora: agendamento via e-mail: valter.oliveira@rfb.gov.br

* Montes Claros: (31) 97194-4826

* Uberaba: (31) 99519-6854

* Poços de Caldas – (31) 99558-2560 e (31) 99581-9513

Links úteis:

O edital nº 0600100/000001/2025, com todas as regras para participação, e seu anexo com a relação dos lotes de mercadorias estão disponíveis para consulta pela internet no endereço: Sistema Leilão Eletrônico (receita.fazenda.gov.br)

O Sistema de Leilão Eletrônico pode ser acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) – eCAC – Centro Virtual de Atendimento (fazenda.gov.br)

A sessão pública e a sessão para lances poderão ser acompanhadas, em tempo real, no site Receita Federal — Receita Federal (www.gov.br)