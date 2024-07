Lotes do 2º Leilão Eletrônico 2024 da Receita Federal em Minas Gerais estão disponíveis para visitação Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Serão leiloados 3 caminhões e um veículo semirreboque, tablets, notebooks e computadores.

No dia 18 de julho, a Receita Federal do Brasil em Minas Gerais realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas para pessoas físicas e jurídicas.

Serão leiloados diversos itens, entre os quais 3 caminhões (1 Volvo, 1 Mercedez Benz, 1 Scania) e um veículo semirreboque, além de câmeras, computadores, tablets, notebooks, patinetes elétricos, videogames e um lote de canecas de cerâmica, que podem ser visitados em Poços de Caldas.

Outros lotes estão disponíveis em outras cidades de Minas Gerais e podem ser consultados no edital nº 0600100/000002/2024.

Todas as regras para participação, e anexo com a relação de mercadorias estão disponíveis para consulta pela internet no endereço: Sistema Leilão Eletrônico (fazenda.gov.br)

Data e hora do início da recepção das propostas: 15/07/2024, às 08 horas.

Data e hora do fim da recepção das propostas: 17/07/2024, às 21 horas.

Data do início da sessão pública para classificação e ordenação das propostas: 18/07/2024 às 09 horas.

Data e hora da abertura da sessão pública para lances: dia 18/07/2024, às 10 horas.

Dias de visitação das mercadorias: 15 e 16 de julho, mediante prévio agendamento em Poços de Caldas pelos telefones: (31) 99581-9513 e (31) 9558-2560.