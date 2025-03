Lucas Cozzani lança clipe de parceria póstuma inédita com Astor Piazzolla

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cantor e compositor poços-caldense escreveu a letra da canção “Tema Para la Noche”, composição até então desconhecida do grande músico argentino

Nesta sexta-feira (21), às 20h, o cantor Lucas Cozzani lança o clipe da canção “Tema Para la Noche”, de autoria de Astor Piazzolla, um dos maiores músicos e compositores do século XX. O clipe, produzido por estudantes do curso de Publicidade da PUC Minas, campus Poços de Caldas, será lançado pela Secretaria Municipal de Cultura no Canal Poços Curte em Casa no YouTube.

Trata-se de um trabalho autoral, uma parceria póstuma com o grande compositor argentino Astor Piazzolla. Cozzani escreveu a letra da canção “Tema Para la Noche”, que foi composta no final da década de 70, por Astor Piazzolla, permanecendo incógnita até chegar às mãos do artista poços-caldense.

No lugar certo na hora certa

“Eu estava em Mar del Plata, na biblioteca de Música Astor Piazzolla, onde fui buscar partituras para o espetáculo que faço aqui em Poços de Caldas, quando entrou uma senhora para conversar com Jorge Estrada, que era o diretor dessa biblioteca e que estava lá presente conversando comigo, pois éramos muito amigos. Ela contou que havia ouvido, pelo rádio, uma matéria sobre a biblioteca dizendo que eles tinham todo o acervo de partituras do Astor Piazzolla e que ela estava ali para fazer uma doação”, conta Cozzani.

A senhora disse, então, que no final dos anos 70, Piazzolla esteve em Mar del Plata com o seu quinteto para fazer uma série de apresentações na cidade, no teatro do Cassino Provincial, e que ele tinha ficado hospedado na casa da mãe dele, que ainda morava em Mar del Plata.

“Acontece que na casa da mãe dele não tinha piano, mas, na casa dos pais dessa senhora, que moravam em frente à casa da mãe do Piazzolla, tinha um piano. Portanto, ela reuniu os meninos da rua que estavam ali jogando futebol para levar o piano da casa da mãe dela para a casa da mãe do Piazzolla. E o piano ficou lá por um mês para que ele pudesse ensaiar com seus músicos, enquanto fazia essa série de apresentações em Mar del Plata. Depois de um mês, ela juntou novamente os meninos da rua para devolver o piano para a casa da mãe dela. Nesse dia, o Piazzolla escreveu, de próprio punho uma partitura com uma música lindíssima em agradecimento a esses dias de empréstimo do piano e a ofereceu, como presente, aos pais dela”, narra Cozzani.

A música tinha ficado absolutamente inédita, desconhecida por todos esses anos, até que a senhora fizesse a doação da partitura original manuscrita de Astor Piazzolla. “Eu estava lá e acompanhei tudo isso acontecendo ali na minha frente. Então, talvez isso seja a fiel representação do ditado popular ‘estar no lugar certo e na hora certa’. Quando ela foi embora, eu comecei a conversar de novo com o meu amigo Jorge Estrada, que estava lá, estarrecido com essa novidade, e disse que queria uma cópia dessa partitura e precisava levá-la para o Brasil”, continua Lucas Cozzani. “Ele normalmente não permitiria isso a um desconhecido, não antes de catalogá-la e publicitar toda essa história, mas, como éramos amigos, ele permitiu que eu tirasse uma cópia”, completa.

No Brasil

“Eu trouxe a partitura para o Brasil e comecei a ouvi-la. É uma música tão linda e eu lamentava muito porque não tinha uma letra para eu poder cantar. Até que uma noite eu me atrevi e escrevi uma letra para essa canção do Piazzolla. No dia seguinte, mandei por e-mail para meu amigo, Jorge Estrada, lá de Mar del Plata. Jorge foi um grande escritor e conhecedor de literatura e tango, um escritor respeitado lá em Mar del Plata. Pra minha alegria, ele me respondeu o e-mail dizendo que adorou a letra, que tinha gostado muito, e que estaria enviando essa letra para a Fundação Astor Piazzolla, em Buenos Aires”, comemora Cozzani.

Logo depois, a música foi incorporada ao acervo oficial e reconhecida como de Astor Piazzolla com letra de Lucas Cozzani. “Concederam-me uma parceria póstuma com Piazzolla, porque a música é do grande Astor Piazzolla, mas a letra é minha, do Lucas Cozzani aqui”, celebra o cantor, entre risos.

Algum tempo depois, foi feita a gravação da música em Poços de Caldas, sendo a primeira gravação existente da canção “Tema Para la Noche”, de Piazzolla, com Lucas Cozzani, Valderez Medina Ferreira ao piano, Seir Piage Dias ao violino e Paulo Figueira com o contrabaixo. A gravação foi realizada no DS Estúdio, de Deivid Santos, que também fez a mixagem e produção musical final da peça.

Lançamento

Logo depois da gravação, a música chegou a ser apresentada ao vivo, mas a gravação nunca foi lançada nas redes sociais e demais meios. “Anos depois, já em 2024, um amigo meu do curso de Publicidade e Propaganda da PUC de Poços de Caldas, para fazer um trabalho do curso dele, me pediu que permitisse que eles gravassem um clipe com esse trabalho autoral, de letra minha e música de Astor Piazzolla. E eu permiti, então, assim nasceu esse clipe”, destaca o cantor.

“Espero que o público que me acompanha possa conhecer essa história e essa obra que me parecem ser tão significativas e que representam um verdadeiro presente para Poços de Caldas”, conclui Lucas Cozzani. O clipe será lançado pela Secretaria Municipal de Cultura no YouTube e ficará disponível para acesso de todos os apreciadores do tango.

Serviço

Lançamento do clipe da canção “Tema Para la Noche”, de autoria de Astor Piazzolla, com letra de Lucas Cozzani

Data: 21/03/2025

Horário: 20h

Onde: https://www.youtube.com/watch?v=s8UL2FmxCpc