Lucia Vera é homenageada com o Prêmio Raízes de Minas por sua trajetória artística e cultural

A arte-educadora, contadora de histórias e Mestra da Cultura Popular pelo Ministério da Cultura Lucia Vera foi uma das personalidades homenageadas com o Prêmio Raízes de Minas — Premiação às Trajetórias Artísticas, Culturais e Tradicionais. A honraria reconhece indivíduos que dedicam suas vidas à preservação, valorização e promoção da cultura mineira em suas múltiplas expressões.

Atual presidente do Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, Lucia construiu uma trajetória marcada pelo ativismo no movimento negro, pela atuação nas escolas e comunidades e pelo engajamento em iniciativas culturais e educativas. Seu trabalho com a contação de histórias afrocentradas, confecção de bonecas Abayomi, dança afro-brasileira e práticas de educação antirracista é amplamente reconhecido em Minas Gerais.

Lucia também é uma das principais articuladoras do Projeto Ubuntu – Arte e Cultura Preta, iniciativa que promove o fortalecimento da identidade negra por meio da arte, da memória ancestral e da valorização das tradições afro-brasileiras.

Receber o Prêmio Raízes de Minas representa o reconhecimento de um compromisso profundo com as ancestralidades africanas, com a educação popular e com a preservação da memória viva das culturas tradicionais. Sua trajetória inspira novas gerações e reafirma a importância de uma cultura que respeite as raízes e celebre a diversidade.

“Esse prêmio não é só meu. É das minhas ancestrais, das crianças pretas que atendo, de todas e todos que pavimentaram o caminho que percorro hoje. Eu sou porque nós somos”, ressalta Lucia Vera.