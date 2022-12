Lula e Alckmin serão diplomados hoje presidente e vice-presidente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo informações do TSE – Tribunal Superior Eleitoral o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin serão diplomados hoje, dia 12, em seus respectivos cargos. A cerimônia está marcada para as 14hs e contará com cerca de 300 convidados.

O diploma que atesta que Lula e Alckmin foram eleitos pelo voto popular será assinado pelo presidente do TSE Alexandre de Moraes.

Segundo o Código Eleitoral, devem constar no certificado o nome do candidato, a sigla pelo qual foi eleito e cargo. A expedição do documento é uma formalidade que condiciona a posse dos cargos que serão assumidos no dia 1º de janeiro.

O diploma é um atestado dado pelo TSE de que as eleições foram regulares já que o documento só pode ser emitido após o cumprimento de diversas exigências, com aprovação das contas da campanha e a finalização de todas as etapas de auditoria eleitoral.

A expectativa é de que após a cerimônia, Lula anuncie mais nomes de seu gabinete ministerial. É esperado também o anúncio das primeiras no primeiro escalão do novo governo.