MACARRÃO INTEGRAL COM MOLHO DE TENDER &

TOMATES RECHEADOS COM SIRI

INGREDIENTES DO MACARRÃO

500gr. de espaguete integral

2 xícaras de chá de tender picado

200gr. de cogumelos frescos picados

200 gr. de requeijão

1 lata de creme de leite

1 litro de leite

1 cebola picada

1 xícara de chá de ervilhas congeladas

½ xícara de chá de farinha de trigo

Óleo vegetal, sal, noz-moscada ralada e salsinha a gosto

INGREDIENTES DOS TOMATES RECHEADOS

10 tomates romanos maduros firmes

500 gr. de carne de siri desfiada

2 colheres de sopa de azeite de dendê

200 ml de leite de coco

1 cebola picada

1 pimentão vermelho pequeno picado

½ xícara de chá de parmesão ralado

½ xícara de chá de farinha panko

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal, óleo vegetal, alho, coentro e salsinha a gosto

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.