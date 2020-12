Maconha e crack são apreendidos com dupla, no bairro Jardim Aeroporto

Onze buchas de maconha e trinta pedras de crack foram apreendidos, na noite de ontem (02), no bairro Jardim Aeroporto, em Poços de Caldas.

Segundo a PM, uma viatura fazia patrulhamento quando avistou dois suspeitos na rua Níquel. Durante busca pessoal, as drogas foram encontradas junto a uma barra prensada de maconha, balança de precisão e apenas R$2,00.

Um dos homens era menor de idade e foi apreendido. O outro, maior de idade, recebeu voz de prisão. A dupla foi encaminhada para atendimento médico e em seguida, levada para a Delegacia de Polícia Civil, junto ao material.

