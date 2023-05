Maio Laranja: Prefeitura realiza ações de combate a violência sexual contra crianças e adolescentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Promoção Social, realiza durante todo o mês de maio uma campanha educativa sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha “Maio Laranja” visa combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivar as denúncias, que podem ser feitas por qualquer pessoa.

Segundo a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, a intenção é chamar a atenção sobre o tema durante todo o mês. “Vamos realizar uma campanha educativa nas redes sociais, disponibilizando informação à população, além de eventos e ações nas ruas. O Cristo Redentor, no alto da Serra de São Domingos, também será iluminado na cor laranja, visando sensibilizar a sociedade para esta pauta”, destaca.

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma violação de direitos, que pode ocorrer pelo abuso e/ou exploração do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes – seja pela força, persuasão ou ameaça, envolvendo meninas e meninos em atividades sexuais, que são impróprias para a sua idade cronológica e para seu desenvolvimento físico, psicológico e social.

A violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer de duas formas: pelo abuso e pela exploração sexual. A diferença está no fato de que na exploração sexual, além do abuso, está presente também a utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e lucrativos. Configura abuso sexual o ato praticado por uma pessoa, independente do sexo (pode ser homem ou mulher), que utiliza a sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual.

A violência sexual é geralmente praticada por uma pessoa com quem a criança ou o adolescente possui uma relação de confiança e participa de seu convívio. Essa violência pode se manifestar dentro do ambiente doméstico (dentro da família) ou fora dele, podendo se expressar de diversas formas, com contatos físicos (tocar, beijar, acariciar) ou sem contatos físicos (propostas de relações sexuais, mostrar ou exibir os órgãos genitais, fotografar e filmar crianças e adolescentes nus ou em posturas eróticas, mostrar material pornográfico como fotos e filmes à criança e ao adolescente).

A exploração sexual é a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais, mediada por lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca. A exploração sexual ocorre de quatro formas:

– em contexto de prostituição,

– na pornografia,

– nas redes de tráfico e

– no turismo com motivação sexual.

Nesses casos cometem crime tanto o cliente, que paga pelos serviços ou materiais, quanto o intermediador, que liga a criança ou o adolescente explorado a seu explorador.