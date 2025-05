Maio Roxo: Saúde alerta para Doenças Inflamatórias Intestinais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas alerta a população sobre a campanha Maio Roxo, dedicada à conscientização sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais (DII). Essas condições crônicas afetam o trato gastrointestinal, provocando inflamações persistentes e sintomas debilitantes.

As DII, que incluem a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa, são caracterizadas por inflamações crônicas no sistema digestivo, sem causa totalmente definida. Apesar de muitas vezes serem confundidas com distúrbios gastrointestinais comuns, exigem diagnóstico preciso e tratamento contínuo com acompanhamento especializado.

Conheça as principais DII:

Doença de Crohn: pode atingir qualquer parte do sistema digestivo, da boca ao ânus, causando lesões profundas e complicações severas.

Retocolite Ulcerativa: afeta principalmente o cólon e o reto, provocando úlceras na mucosa intestinal e sintomas como diarreia com sangue.

Sintomas mais comuns:

-Diarreia persistente (muitas vezes com sangue)

-Fadiga extrema

-Perda de peso involuntária

-Dores articulares e aftas

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 5 milhões de pessoas no mundo convivem com DII — muitas delas diagnosticadas tardiamente por falta de informação.

O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações e garantir mais qualidade de vida aos pacientes.

Em caso de sintomas, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima para avaliação e encaminhamento adequado.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, apoia essa causa.