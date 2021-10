Mais de 2.600 novos empregos foram gerados em Poços de Caldas, segundo Caged

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo a última atualização do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Poços de Caldas foi uma das cidades que mais geraram empregos da região.

Neste levantamento Poços gerou 408 novas vagas em áreas diversas. O setor de serviços foi o que mais contratou, com 216 novas vagas, seguido por indústria com 108, comércio 61, construção 35 e na agropecuária -12.

Na somatória de todos os meses de 2021, até setembro, a cidade alcança o número de 2.615 vagas geradas no ano.

O prefeito Sérgio Azevedo, falou sobre esta recuperação da economia local. “Esses números são reflexo de todo o trabalho que temos feito para incentivar o nosso empresariado local e com isso a economia volta a girar. A tendência é melhorar ainda mais, com novos investimentos de empresas já consolidadas em Poços, além de novas empresas que se instalarão na cidade.”

Com esta constante alta mensal nos postos de trabalho, a cidade já recuperou todas as vagas de emprego que foram fechadas em 2020. Em um comparativo com o ano passado, a cidade havia encerrado o ano com um saldo negativo de 2.326 vagas e só em 2021, já foram criadas 2.615 novas vagas de emprego, ou seja, uma recuperação completa e um saldo positivo com novos postos.

Em âmbito regional, segundo dados do Caged, o município de Extrema gerou em setembro 458 vagas, Pouso Alegre 400, Varginha 235, Itajubá 127 e Alfenas 110 vagas.