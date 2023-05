Mais de 2 mil estudantes são esperados no PUC Aberta 2023 em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A PUC Minas Poços de Caldas já recebeu mais de duas mil inscrições para o 25º PUC Aberta, evento que integra o principal programa de relacionamento da Universidade com estudantes do Ensino Médio, escolas e cursos pré-vestibulares. No Campus, esta edição terá início na terça-feira, 16 de maio, e seguirá até quinta-feira, dia 18, com diversas atividades gratuitas que contribuirão para a tomada de decisão de quem está escolhendo uma carreira. Os destaques são a Feira de Cursos de Graduação, que apresentará os 17 cursos presenciais oferecidos pela Universidade na cidade, e visitas guiadas aos laboratórios, conduzidas por professores, técnicos e alunos.

Inscrições serão aceitas até esta segunda-feira,(15), por meio de formulário disponível em pucminas.br/pucaberta. Os interessados podem se inscrever de maneira individual ou em grupos escolares. No site, é possível conferir informações sobre o PUC Aberta em todos os campi e unidades da PUC Minas, com uma programação que se desenvolve ao longo de todo o mês de maio.

Em Poços de Caldas, nos três dias de evento, o credenciamento dos visitantes será realizado a partir das 13h. Até as 15h, será possível conferir a Feira de Cursos de Graduação, com uma grande estrutura montada em frente à Biblioteca Universitária. A partir das 15h, cada participante será conduzido, junto a um grupo, até os laboratórios do seu principal curso de interesse, onde poderá aprender um pouco mais sobre a formação e a carreira almejada.

Para inscrições de grupos escolares ou dúvidas, entre em contato com a Assessoria de Comunicação do Campus pelo telefone/WhatsApp (35) 3729-9202 ou e-mail pucaberta@pucpcaldas.br.

Beatriz Aquino