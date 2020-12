Mais de 200 pedras de crack são apreendidas durante batida policial, em Poços de Caldas

Duzentos e vinte e nove pedras de crack foram apreendidas esta tarde (08), durante batida policial, na rua Alameda Nova Esperança, em Poços de Caldas.

De acordo com a PM, a operação foi realizada em uma mina d’água. Ao ver os policiais, um suspeito teria arremessado um invólucro para dentro da mata. O material foi localizado e 49 pedras de crack foram apreendidas. Outra equipe realizou apoio nas buscas e após varredura foram encontradas mais 180 pedras da mesma substância, oito buchas e dois tabletes grandes de maconha e R$120,00.

Um homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto ao material apreendido.

