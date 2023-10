Mais de 5 mil pessoas passaram pelo Festival Vida e Lazer nesse fim de semana e festa é estendida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Festival Vida e Lazer, realizado no último fim de semana, foi marcado por energia positiva, atividades emocionantes e momentos inesquecíveis para mais de 5 mil pessoas. O evento, que uniu esporte, cultura e diversão, ofereceu uma variedade de atividades para todos os gostos e idades, tornando-se uma celebração marcante na comunidade local. A chuva fez com que a festa tivesse atrações reagendadas e o evento continua ao longo desta semana.

O festival contou com uma programação diversificada que agradou a todos os presentes. Para os amantes do esporte, houve torneios de basquete, bicicross, vôlei de areia e futebol society, proporcionando uma dose saudável de competição. Além disso, aulas de ioga, dança e capoeira foram oferecidas para aqueles que buscavam uma forma mais tranquila de movimentar o corpo.

A gastronomia foi uma atração à parte, com uma praça de alimentação repleta de sabores locais. Nove tendas de associações locais oferecem deliciosas opções, enquanto dez tendas das cervejarias vulcânicas satisfizeram os paladares dos apreciadores de cervejas artesanais.

Apesar dos desafios climáticos enfrentados no sábado, a organização reagendou atrações, proporcionando um espetáculo inesquecível para o público. O show do Araketu, foi adiado devido à chuva, está agora marcado para quarta-feira às 22h00, com uma apresentação especial de abertura de Michel Falcão às 20h00. A extensão da festa ao longo da semana, coincidindo com o feriado e a semana das crianças, promete manter muita festa de qualidade.

Uma Semana de Entretenimento

A programação inclui atividades emocionantes para todas as idades. Na segunda-feira, haverá um aulão de dança às 18h00 na Academia com Panobianco, seguido de um aulão fitness às ​​19h00 na Academia Bio Health e uma apresentação especial de Bárbara e Rafael às 20h00.

Na terça-feira, os amantes do motociclismo terão seu momento com o Encontro de Motos AMPC, acompanhado por música ao vivo do DJ Rogério Santo às 18h30 e uma performance eletrizante da Banda Zaion às 20h00.

A quarta-feira será o ponto alto da semana, com Michel Falcão animando o público às 20h00, seguido pelo aguardado show do Ara Ketu às 22h00.

A quinta-feira será dedicada às crianças, com uma festa especial a partir das 09h00. Brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos garantem sorrisos e risadas durante todo o dia. À tarde, o Samba do Vô animará o público às 16h00, seguido por Dênis e Matheus às 18h00, encerrando o festival em grande estilo.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, o Festival Vida e Lazer não teria sido possível sem o apoio liberado da comunidade local e das entidades esportivas. ‘A presença massiva de mais de 5 mil pessoas demonstra o quanto eventos como estes são importantes para unir as pessoas, celebrar a vida e fortalecer os laços na comunidade. Com uma semana inteira de atividades emocionantes pela frente, o Festival Vida e Lazer continua com diversão para todos. O evento não oferece apenas entretenimento de qualidade, mas também qualidade de vida, se consolidando como um evento que entra para o calendário da cidade.”

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira

18h00 Aulão de Dança Academia com Panobianco

19h00 Aulão Fitness Academia Bio Helth

20h00 Bárbara e Rafael

Terça-feira

Encontro de Motos AMPC

18h30 DJ Rogério Santo

20h00 Banda Zaion

Quarta-feira

20h00 Michel Falcão

22h00 Ara Ketu

Quinta-feira

Festa para as crianças com vasta programação a partir das 09h00 com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce, gratuito.

16h00 Samba do Vô

18h00 Denis e Matheus

Praça de alimentação todos os dias das instituições esportivas e Cervejarias Vulcânicas.