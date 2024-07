Mais de 50% de veículos leves utilizam benefício de desconto no pedágio em rodovias concessionadas no Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desconto de Usuário Frequente (DUF) pode chegar a 98% da tarifa para veículos de passeio que utilizam periodicamente o mesmo trecho; entenda como funciona

Os motoristas que utilizam com frequência as rodovias concessionadas pelo Governo de Minas, no Sul do estado, contam com o Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O benefício é válido para veículos de passeio (categoria 1) que utilizam o sistema de cobrança automática – também conhecido como TAG ou AVI (etiqueta eletrônica colada no para-brisas).

O desconto é progressivo e varia de acordo com a praça de pedágio. A aplicação é feita a partir da segunda passagem do veículo pelo pedágio no mesmo trecho, dentro do mesmo mês. O valor máximo de abatimento é atingido no 30º dia em que o motorista cruzar a área de monitoramento.

A título de exemplo, na praça P5, em Gonçalves, a redução no valor pode chegar a 98% no trigésimo dia seguido, o equivalente a uma tarifa de R$ 0,18 centavos – conforme previsto no contrato assinado entre as concessionárias e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

“As rodovias concessionadas oferecem melhores condições de trafegabilidade e infraestrutura, com reforma e constante manutenção, e de segurança, com serviços para quem utiliza essas vias, como socorro mecânico e atendimento médico. Mas sempre podemos ir além e, por isso, ampliamos os benefícios para os usuários, incorporando o DUF aos contratos de concessões rodoviárias”, explica o subsecretário de Regulação de Transportes, José Barreto de Andrade Neto.

Benefício real

Dados da concessionária EPR Sul de Minas apontam que 50% dos veículos leves se beneficiam dos descontos, que são aplicados automaticamente para quem utiliza como meio de pagamento as TAGs.

A praça com maior representatividade é a P3, em Santa Rita do Sapucaí, com 55% de utilização de DUF. Em seguida, aparecem empatadas – com 51% – a P5, em Gonçalves, e a P7, em Ouro Fino.

Para facilitar a consulta dos usuários, a concessionária disponibiliza uma calculadora no site da empresa. Nela, é possível fazer a simulação por praça de pedágio e por número de passagens.



Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a EPR Sul de Minas pelo 0800 290 0459. O canal de atendimento é gratuito e está disponível 24 horas.

Pedágio sem cancela

O primeiro pedágio sem cancela (também conhecido como freeflow) implantado em uma concessão rodoviária do Governo de Minas está instalado no km 12,7 da MG-459, em Monte Sião, no Sul de Minas. O equipamento une a tecnologia e a concessão do desconto.

Quase 50% dos 96 mil veículos que passaram pela área nos últimos 45 dias utilizaram o pagamento via TAG, o que evidencia a boa aceitação pelos usuários do novo modelo de passagem automática.

Sem precisar parar para fazer o pagamento, o que permite a passagem em fluxo contínuo, o motorista ganha segurança, agilidade e ainda usufrui do Desconto de Usuário Frequente ao utilizar a TAG.

Além disso, o sistema freeflow contribui para ações de segurança pública, como explica o tenente Carlos André David, comandante do 3º pelotão da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em Pouso Alegre.

“Esse auxílio no monitoramento reflete de maneira objetiva na segurança de nossa região, já que conseguimos ter um controle maior da entrada de veículos em nossos municípios e no estado de Minas Gerais, com quantidade de veículos, tipos de veículos e horários. Então, o freeflow auxilia nesse trabalho de inteligência, de levantamento, sinistros de trânsito e de forma geral na sensação de segurança pública”, conclui.

Fonte: Agência Minas