Mais de 50 pessoas continuam desalojadas em São Sebastião da Vista -MG

De acordo com a prefeitura de São Sebastião da Vista – MG, 32 pessoas estão desalojadas e 14 desabrigadas. No total são aproximadamente 50 pessoas que estão fora de suas casas devido as chuvas. Rua e bairros estão há alagados há duas semanas.

Os bairros Paraíso dos Pescadores e Iate Clube são os que se encontram em situação mais crítica.

O município declarou situação de emergência e busca apoio dos governos estadual e federal para a criação de um projeto para resolver ou amenizar o problema que já recorrente. Um trabalho de orientação e fiscalização está sendo feito para que as pessoas não construam casas em áreas de risco.

Os temporais já provocaram estado de emergência em 120 cidades mineiras. O Estado começou o ano com um 9.034 desabrigados ou desalojados devido às chuvas.

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.