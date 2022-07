Mais de 80 pessoas realizam cirurgia no “Mutirão da Catarata”

Neste sábado (16), a secretaria de Saúde realizou mais um mutirão de cirurgias de catarata, através de clínica terceirizada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião Alto Rio Pardo – Cismarpa.

Terezinha Custódio Pinto, de 77 anos estava operando o segundo olho e falou sobre os benefícios do procedimento. “Essa cirurgia devolve qualidade de vida e aumenta até a autoestima. Consigo ter autonomia para fazer minhas coisas sozinhas.”

As cirurgias foram viabilizadas enviadas através de emenda parlamentar. Foram 40 cirurgias realizadas de Manhã e 40 de tarde.

Evani Carvalho estava acompanhando seu pai, Afonso da Silva de 77 anos e agradeceu a oportunidade. “Minha mãe operou no mutirão da semana passada e meu pai está operando hoje. Só temos a agradecer, foi tudo muito ágil e melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Ficamos muitos satisfeitos com o resultado. A recuperação é rápida e faz muita diferença.”

Neste mês de julho, 160 pessoas voltaram a enxergar melhor através do mutirão realizado pela secretaria de Saúde em parceria com o Cismarpa.

