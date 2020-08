Mais de dez motos e seis carros foram apreendidos em blitzes realizadas em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ao todo 80 veículos foram abordados em diversos pontos da cidade, durante todo o dia de ontem (04)

Alice Dionisio | 15h48

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou ontem (04) uma operação preventiva e repressiva em toda a cidade, com o objetivo de identificar infrações de trânsito e/ou irregularidades. Em blitz montada na Avenida Alcoa, no bairro Parque das Nações, 31 veículos e 48 pessoas foram abordados. Foram identificadas diversas infrações de trânsito. Seis motocicletas e um automóvel foram removidos para regularização. Em outro ponto do bairro, na Rua Caconde, seis veículos e 12 pessoas passaram pela verificação. Um automóvel foi removido.

Já na área central, foram montados dois pontos de abordagens. Na Rua Assis Figueiredo, dos 22 veículos inspecionados, cinco motocicletas apresentavam irregularidades e precisaram ser apreendidas. Na Rua Monteiro Lobato, os policiais pararam 21 veículos e 33 pessoas. Destes, quatro foram encaminhados à um pátio credenciado do Detran.

No total, 11 motos e 6 carros, de 80 veículos inspecionados, foram apreendidos. As infrações identificadas foram: equipamentos defeituosos ou inoperantes, falta de equipamentos obrigatórios (seta/ retrovisor), pneus carecas, identificação do local da placa diferente do descrito no documento e lacres com sinais de adulteração.

Documentação na pandemia

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 2020 não será mais exigido em Minas Gerais enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. No caso de exigência de licenciamento, o condutor deverá apresentar o CRLV 2019.

