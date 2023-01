Mais duas mortes por Covid são registradas em Poços de Caldas

De acordo com a assessoria de conunicação da Secretaria de Saúde, mais duas pessoas morreram em decorrência da Covid-19, em Poços de Caldas. A informação consta no painel da covid, divulgado nesta segunda-feira,dia (09).

As vítimas são dois idosos, um de 69 anos e outro de 80 anos. De acordo com informações das autoridades, o homem de 69 tinha comorbidades e esquema vacinal completo. O homem de 80 anos, tinha comorbidade e não tomou vacina contra Covid.

Com estas mortes, a cidade totaliza 612 casos fatais em decorrência da covid, desde o início da pandemia.

Segundo o painel, foram registrados mais 44 novos casos da doença. 101 pessoas estão isoladas em casa e duas internadas em ala. Na uti, não há nenhuma internação. Mais 35 pessoas se recuperaram da doença.

Beatriz Aquino

