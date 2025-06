Mais Saúde: UPA registra aumento de atendimentos e redução do tempo de espera

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas registrou um aumento de 13,6% no número total de atendimentos entre janeiro e maio de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da maior demanda, o tempo médio de espera caiu 16%, indicando maior eficiência no serviço sem comprometer a segurança dos pacientes.

O levantamento da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde destaca que, mesmo durante os picos de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), em maio e junho — que exigem mais tempo de observação e realização de exames — os indicadores de agilidade seguiram em melhora.

Outro dado relevante é que 70% dos atendimentos realizados na UPA são de baixa complexidade e poderiam ser resolvidos nas unidades básicas de saúde (PSFs), o que ajudaria a desafogar a unidade e melhorar ainda mais os índices de desempenho.

Para enfrentar esse cenário, a Secretaria de Saúde dará continuidade às ações de monitoramento e qualificação dos serviços prestados na UPA. Estão previstas campanhas educativas para orientar a população sobre quando procurar a unidade, aplicação de pesquisas de satisfação, capacitação permanente da equipe multiprofissional, revisão de fluxos e protocolos, redimensionamento da equipe médica, além de ajustes de escalas e gestão sistemática de indicadores para subsidiar decisões mais ágeis.

Também serão adotadas novas estratégias e tecnologias voltadas a melhorar o acesso aos serviços de urgência e emergência, com o objetivo de reduzir o fluxo presencial e ampliar a resolutividade.

O secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, reafirmou o compromisso com a melhoria contínua da rede. “Mesmo diante de um orçamento comprometido e um cenário de demanda crescente, temos trabalhado incansavelmente para encontrar soluções assertivas que promovam segurança, eficiência e qualidade nos serviços de saúde. Nosso objetivo é garantir que os cidadãos tenham acesso a um atendimento digno e eficaz. Ainda temos muito o que melhorar mas números como estes são relevantes e demonstram nosso compromisso na busca pela melhoria contínua.”, destacou.