Mais uma vez o Flipoços promove uma programação musical encerrando todas as noites do Festival

O Ciclo de Literatura e Música, intitulado Levedo & Letras que o Flipoços promove anualmente como parte da programação oficial do Festival, terá início no dia 26 de abril, no Palco Sulfurosa, com o concerto “Meu Bairro Minha Língua” com o rapper, compositor, professor e ativista cultural Vinicius Terra.

A Feira do Livro do Sul de Minas vai abrir ao público dia 26, às 9h e ao longo do dia acontecerão inúmeras atividades, culminando às 17h30 quando acontece no Hall das Thermas Antonio Carlos a Solenidade de Abertura Oficial do “20º. Flipoços e Feira do Livro do Sul de Minas”. Nesta ocasião terão as homenagens especiais à Patronesse do Festival, Mary Del Priore; ao Escritor Sulfuroso, Stélio Marras; ao País Homenageado, Portugal; à Academia Mineira de Letras, Minas e Suas Literaturas e a Personalidade Literária, Antonio Candido de Melo e Souza. As atividades culturais que compõem a abertura do Festival, contará ainda, com a presença do escritor português Valter Hugo Mãe, às 19h, no Palco Sulfurosa que vai falar sobre a última obra Deus na escuridão com mediação de Pedro Pacífico.

Na sequência, acontece o concerto “Meu Bairro, Minha Língua”, um movimento musical criado por Vinicius Terra, que tem como proposta a redescoberta de nossas raízes, heranças culturais e relações históricas, por intermédio da música. É uma celebração ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, a lusofonia, a Portugal e ao Flipoços com o oferecimento Sesc MG.

Ao longo da semana, todas as noites o público vai poder desfrutar de shows incríveis. O destaque será dia 01 de maio, às 20h30, com a presença do artista internacional Ben Levin, pianista e vocalista prodígio, natural de Cincinnati, Ohio, tem excursionado o mundo apresentando sua sólida carreira no Piano de New Orleans aliado ao seu vocal cheio de personalidade, fortemente influenciado pelo Jazz. Em sua primeira passagem pelo Brasil, Ben Levin desembarca em Poços de Caldas acompanhado pela banda nacional, The Simi Brothers para o pré-lançamento do “8º. Poços É Jazz Festival – Literatura e Jazz lado a lado” que vai acontecer de 14 a 16 de novembro.



Veja abaixo a programação completa do Levedo & Letras do Flipoços 2025:

. 26 de abril – sábado – 12h às 13h30 – som mecânico

. 26 de abril – sábado – 20h – Concerto “Meu Bairro, Minha Língua”. Um movimento musical criado pelo rapper/ativista cultural e escritor Vinicius Terra. Oferecimento Sesc Minas

. 27 de abril – domingo – 20h – Show John Charge e Trio acústico. Clássicos do rock, pop e temas de filmes. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 28 de abril – segunda* – 20h – Show com Daher Soares Duo. Uma experiência musical envolvente que combina piano, guitarra e as vozes. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 29 de abril – terça – 20h30 – Show MB2, também conhecido como Bebeto Moraes. Um dos rappers mais conhecidos dentro da cena musical poços-caldense. Oferecimento Loren Truck Beer.

30 de abril – quarta – 21h30 – Show Gramophone Duo. Puramente acústicas até releituras no estilo country de grandes clássicos da música mundial. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 01 de maio – quinta – 13h00 – Quarteto Dois e Dois. A banda é a soma de talentos criando um encontro vibrante de vozes, ritmos e harmonia. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 01 de maio – quinta – 20h30 – Pré-lançamento do 8º Poços É Jazz Festival com a atração internacional – “Ben Levin & The Simi Brothers”, diretamente de Ohio para Poços de Caldas, pela primeira vez no Brasil. O show apresentar as melhores canções autorais de Ben, mescladas a clássicos alternativos do Blues, R&B e Jazz. Oferecimento GSC Eventos.

. 02 de maio – sexta – 13h15 – Show com Thiago Antonioni. O melhor da Música Popular Brasileira e do Pop Rock Nacional e Internacional. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 02 de maio – sexta – 20h30h – Show Banda Lithuim. Um encontro com o Pop rock e os maiores clássicos do Pop internacional e nacional. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 03 de maio – Sábado – 12h30 às 13h30 – Show Flavia Jorge e seus Guilhermes. Trio com o melhor da música brasileira de qualidade. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 03 de maio – Sábado – 20h30h – Show Banda Rádio Glasbo. Uma viagem musical através das décadas que promete trazer o melhor dos sucessos dos anos 50 até os dias de hoje. Oferecimento Loren Truck Beer.

. 04 de maio – domingo – 16h – Show Samba do Vô. O grupo carrega a bandeira do samba raiz, mantendo viva a tradição desse ritmo tão brasileiro. Oferecimento Loren Truck Beer.

A Vila Literária 2025 do Flipoços 20 anos, acontece de 26 de abril e 04 de maio, no Parque José Afonso Junqueira.

Para mais informações e detalhes sobre a programação, acesse o site www.flipocos.com ou através das redes sociais @flipocos O festival é uma realização da GSC Eventos Especiais, União Literária de Minas Gerais, Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas com Patrocínio Master da Codemge, Althaia, Valgroup, Rede Itaú. Patrocínio Cultural Sebrae, Nutrire, Leiturinha. Parceria Cultural e Educacional Sesc Senac Sistema Fecomércio Minas. Parceria Internacional Camões Brasília, Consulado de Portugal em Minas, CRID Escola Politécnica de Leiria. Apoio Cultural Instituto Chamex, Sicredi, Tinta da China, Todavia, Editora Zain e Editora Tapioca. Apoio no Prêmio Independentes Renovagraf e Infinity. Espaços parceiros Bold Bloom, Lascaux, Ollivia, L’ami Bistrô, Studio 1.3 e IMS. Seja apoiador desta importante iniciativa de impacto nacional, entrando em contato pelo número (35) 3697-1551 ou pelo e-mail gsc@gsceventos.com.br