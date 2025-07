Mantiqueira Fest 2025 acontece nesta semana em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gastronômico e cultural terá entrada gratuita e extensa programação

Entre os dias 3 e 6 de julho, o Parque José Affonso Junqueira, no centro histórico de Poços de Caldas (MG), receberá a quarta edição do Mantiqueira Fest, evento que já se consolidou como um dos mais esperados do inverno na Serra da Mantiqueira. Com entrada gratuita, o festival reunirá gastronomia, música, experiências e produtos da região, movimentando a cidade com uma extensa programação, disponível em www.mantiqueirafest.com.br.

“Serão quatro dias com uma seleção especial de cervejas artesanais, vinhos de inverno e drinks autorais, além de chefs convidados e restaurantes que vão preparar pratos que valorizam a cozinha mineira e os ingredientes locais”, destacam os produtores Juliano Silva e Siomara Bonafé.

Música e Cozinha ao Vivo

O palco do Mantiqueira Fest contará com mais de 10 atrações musicais, incluindo Gramophone Duo, Opera Rock, Gypsy Poços Quarteto, Giovani & Denilson, Anderson Martins Trio, Mununu & Banda, Janis, Nathália Diniz canta Rita Lee, Trio Marambaia, Trio Bem Brazuca, Hostyul e Zaion, além das discotecagens de Lagunaz e Marcelo Ambrósio.

Na Cozinha ao Vivo, o público poderá acompanhar aulas-show gratuitas com chefs e especialistas da região: Bruno Figueiredo, sommelier da ABS Mantiqueira; Marô, chef confeiteira e ex-participante do MasterChef Brasil; Anouk Migotto, chef dos restaurantes Dona Pinha (Santo Antônio do Pinhal) e Casa Bambui (Campos do Jordão); Stella Campos, chocolatier da Lascaux; e Matheus Ramalho, dos restaurantes Soberano e Figo Cucina (Andradas). As inscrições para as aulas são gratuitas e devem ser feitas no local com 30 minutos de antecedência.

Gastronomia e bebidas artesanais

O evento contará com uma área dedicada à gastronomia, com a participação dos chefs Roni Islan e Juliana Veronezi, além do Cozinha 115, Somos, Beliskets, Lion BBQ e Porcaria, oferecendo uma ampla variedade de pratos, incluindo opções da cozinha mineira.

Na área de bebidas, o festival terá a presença das cervejarias artesanais Gonçalves, Ziel, Bricks, Porcaria, Virtus, Gorillaz, Passopreto e Hill Beer, que trarão mais de 100 rótulos, incluindo versões premiadas e receitas com lúpulo cultivado em Poços de Caldas.

Também participam a Casa Geraldo, uma das principais vinícolas de Minas Gerais, e a Geest, destilaria que conquistou medalha de ouro em uma premiação internacional de drinks.

Produtos & Produtores

O Espaço dos Produtos & Produtores irá celebrar a cultura regional e dar visibilidade à produção artesanal da Serra da Mantiqueira, com queijos, doces, cafés especiais, cachaças, geleias, azeites, conservas, chocolates e souvenires.

Espaço Kids

O evento contará com um espaço especialmente dedicado às crianças, com atividades lúdicas e recreativas, como pintura.

Coleta seletiva e distribuição de mudas de árvores

Pelo quarto ano consecutivo, o Mantiqueira Fest promoverá a destinação correta de todo o resíduo gerado durante o festival. A ação será realizada em parceria com um coletivo familiar de catadores.

Outra importante iniciativa ambiental será a distribuição de mudas de árvores, em parceria com o Horto Municipal da Prefeitura de Poços de Caldas.

O Mantiqueira Fest tem produção da Labuta e da Prisma Eventos, com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, Sebrae Minas, ABS Mantiqueira, Thais Cobra, Onda Poços e Vital.



Serviço:

Mantiqueira Fest 2025

Quando: 3 a 6 de julho (quinta e sexta, das 18h às 23h, sábado e domingo, das 12h às 23h)

Onde: Parque José Affonso Junqueira (Poços de Caldas)

Entrada gratuita

www.mantiqueirafest.com.br