Manutenção em postes complica trânsito rumo à zona sul de Poços

Atualizado em 22 de julho de 2025

A Avenida Vereador Edmundo Cardillo, uma das principais ligações entre o centro de Poços de Caldas e a zona sul da cidade, ficou totalmente interditada nesta terça-feira (22), entre 9h e 17h para a substituição de postes de energia.

A ação foi realizada pelo Departamento Municipal de Eletricidade (DME), que adicionou cinco novos postes de linhas de transmissão e substituiu outros três ao longo do trecho que vai do Hotel Floresta até o trevo de acesso ao bairro Jardim Quisisana.

A Avenida Santo Antônio, no bairro Jardim Cascatinha, e a Rua Argentina, no Jardim Quisisana, registraram congestionamentos intensos. A Rua Argentina, utilizada como rota alternativa, ficou sobrecarregada e dificultou a saída de veículos da região central da cidade sentido bairro.

Equipes do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) estiveram presentes para orientar os motoristas e auxiliar na fluidez do tráfego durante o período de interdição. Embora transtornos e um intenso engarrafamento tenham sido registrados, a via foi liberada no final da tarde, após a conclusão dos trabalhos.