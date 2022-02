Mão de Ferro | Operação conjunta combate furto de fiação e demais matérias em Poços de Caldas

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (02), a operação Mão de Ferro. A iniciativa teve por objetivo em coibir os constantes registros de crimes contra o patrimônio, envolvendo o furto de fiação de cobre e materiais em geral.

Todas as forças de segurança locais, se reuniram para o desenvolvimento dos serviços, sendo elas, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Defesa Social, por meio da Guarda Civil Municipal e dos Agentes de Trânsito, secretaria de Serviços Públicos por meio da Fiscalização de Posturas e DME.

“Esta operação se fez necessária a partir de diversas demandas que chegaram às forças de segurança, tanto da população, quanto da própria Câmara de Vereadores, com principal objetivo em coibir as ações que têm gerado grande prejuízo inclusive à própria Prefeitura, com os furtos registrados constantemente”, comenta o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria.

A delegada regional da Polícia Civil, Dra. Maria Cecília Gomes Flora, também falou sobre a operação. “Ao todo serão cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, a partir de denúncias e também de todo trabalho prévio de investigação, onde alvos foram levantados como possíveis pontos de receptação. Essa é a primeira fase da operação com objetivo em realmente coibir esse tipo de delito na cidade.”

O Comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia, exaltou a necessidade desse trabalho conjunto. “Há um trabalho diário e incessante contra a criminalidade por parte de todos os órgãos, e hoje esta operação integrada segue o mesmo objetivo de prevalecer a segurança para todos na cidade.”

O delegado, Dr. Cleyson Brene, falou sobre o desenvolvimento da operação. “As equipes foram subdivididas, com distribuição em diversas regiões da cidade. Este tipo de crime patrimonial envolvendo fios de cobre, impacta toda a sociedade, devido aos prejuízos gerados aos serviços públicos. Foi uma forma também de fiscalizar os estabelecimentos a partir das denúncias e por isso a importância da integração dos órgãos da Prefeitura.”

