Maratona Rota do Vulcão XCO acontece em julho, em Poços de Caldas

Alice Dionisio

No próximo mês acontece a Maratona Rota do Vulcão XCO, voltada a ciclistas de todos os níveis. A competição será no dia 23 de julho no Country Club. As inscrições vão até o dia 10.

O XCO ou Cross Country Olímpico é uma modalidade radical em terrenos mais acidentados e com mais declives. Exige mais potência muscular do que resistência física para superar as dificuldades do trajeto.

Entre as categorias da maratona estão Elite, Pró, e-Bike Pró, Sport, Mamute, e-Bike Sport e Light. Haverá também subcategorias. Os trajetos variam de acordo com as categorias e incluem até escadas.

Atletas menores de 18 anos podem competir mediante assinatura de termo de responsabilidade escrito e assinado pelo adulto responsável. É preciso solicitar o documento pelo telefone (35) 99802 9995.

Durante a maratona, a organização colocará em prática medidas visando a segurança dos ciclistas participantes e do público no percurso, tais como cones para sinalizar e divisão de pistas, se necessário, assim como placas indicativas de curvas e staffs.

A Rota do Vulcão XCO tem patrocínio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento será transmitido pelo Youtube.