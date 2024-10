Maratona Rota do Vulcão XCO vai agitar o Cristo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo fim de semana acontece a Maratona Rota do Vulcão XCO no Parque do Cristo, na Serra de São Domingos. A competição, organizada pela Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC), é voltada a ciclistas de todos os níveis. Atletas não-federados também podem participar.

As provas acontecem no domingo (20), a partir das 8h. No sábado (19), haverá treinos. Entre as categorias da maratona estão Elite, Pró, Sport, Mamute, e-Bike e Master. Haverá também subcategorias.

“A pista do Cristo é uma das pistas mais divertidas que existe, pois ela ainda possui todos os obstáculos naturais. Essa pista é utilizada para treinar os principais atletas do Brasil”, destaca o presidente da ACPC, Arison Siqueira.

XCO

O XCO ou Cross Country Olímpico requer dos atletas resistência em subidas, habilidade técnica em descidas e a capacidade de lidar com obstáculos como raízes, pedras e terrenos instáveis. Os ciclistas devem estrategicamente administrar seu esforço, equilibrando a velocidade em trechos planos e descidas, com a resistência necessária para enfrentar as subidas íngremes.

A modalidade atrai ciclistas de diversas idades e níveis de habilidade, desde os atletas profissionais que competem em circuitos internacionais até os entusiastas do esporte que participam de competições locais. Além do aspecto competitivo, o XCO é uma excelente maneira de explorar a natureza e desafiar-se física e mentalmente. “Nossa expectativa é de reunirmos mais de 100 atletas para a prova”, informa Arison.

Inscrição

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site https://www.maratonarotadovulcao.com.br/

No local, haverá estandes e outras atrações para quem passar pelo Parque do Cristo. A Maratona Rota do Vulcão XCO tem patrocínio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e apoio da CIMTB – Copa Internacional de Mountain Bike.

Programação

Domingo

8h – CATEGORIA E-BIKE – 5 voltas

– Até 40 anos

– Acima 40 anos

9h – CATEGORIA 5 VOLTAS (trajeto reduzido)

– Sport Sub 30 Masc. até 29 anos

– Sport Master A Masc 30 a 40 anos

– Sport Master B Masc. 41 a 50 anos

– Sport Master C1 Masc. 51 à 59

– Sport Master C2 Masc. 60 anos acima

– Sport Sub.20 Fem. até 19 anos

– Sport Sub.30 Fem. até 29 anos

– Sport Master 40 Fem. até 39 anos

– Sport Master A – Acima de 40 anos

9h – CATEGORIA MAMUTE – 5 VOLTAS (trajeto reduzido)

– Livre acima de 95kg

10h – CATEGORIA 5 voltas

– Elite Masculino – livre

– Elite Feminino – livre

– Pró Sub 23 Masc. 18 a 22 anos

– Pró Sub 30 Masc. 23 a 29 anos

– Pró Master A1 Masc. 30 a 34 anos

– Pró Master A2 Masc. 35 a 39 anos

– Pró Master B1 Masc. 40 a 44 anos

– Pró Master B2 Masc. 45 a 49 anos

– Pró Master C1 Masc. 50 anos acima

– Pró Sub.20 Fem. até 19 anos

– Pró Sub.30 Fem. até 29 anos

– Pró Master 40 Fem. até 39 anos

– Pró Master A Fem – Acima de 40 anos