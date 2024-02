Marchinhas e frevo são destaques na praça Pedro Sanches no carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Apostando na fórmula do carnaval para as famílias, Poços de Caldas mantém a tradição de proporcionar aos foliões atrações que remetem aos carnavais tradicionais, com ritmos que já balançaram gerações e encantam também as crianças, adultos e a melhor idade! Na programação organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, na Praça Pedro Sanches, um dos palcos do carnaval, as marchinhas são destaque, com a Banda do Lira e o frevo, que agita os foliões com o grupo Frevo na Fobica.

As duas bandas se apresentam de 10 a 13 de fevereiro, a partir de 17h (Frevo na Fobica), seguida pela animação da Banda do Lira, de 20:30h até 23:30h. “As duas atrações são sucesso garantido no carnaval de Poços e mais uma vez a secretaria de Turismo apostou neste estilo que vem de encontro à nossa proposta do carnaval para as famílias, com segurança e muita animação!”, destaca o secretário de Turismo, Israel Souza.

Banda do Lira

Com a banda, nada de axé, samba-enredo ou pagode. O destaque são as marchinhas. Passa carnaval, entra carnaval, o sucesso são as canções como Aurora, Cidade Maravilhosa, Cachaça, As Pastorinhas, Ala la oh, Coração Corintiano, Índio quer apito, Me dá um dinheiro aí, A pipa do vovô e muitas outras.

A receptividade da banda é sensacional entre os foliões, sejam crianças, adultos ou a melhor idade! Que se divertem com os sucessos que atravessam gerações. Como diria seu fundador, Sérgio Alvisi, o Lira, “Não pode faltar marchinha, mas deve sobrar animação!”.

Este ano será o primeiro carnaval sem o Lira, vocalista e pandeirista, que faleceu no final do ano passado, aos 90 anos. O técnico em contabilidade que virou ícone da arte e da cultura de Poços de Caldas, fazendo da música sua grande fonte de vida e inspiração, irá continuar a inspirar os demais componentes da Banda e também os foliões, neste que seria o seu 16º carnaval à frente do grupo musical.

Em 2024, a convite de Eduardo Alvisi, filho de Lira, a banda, que conta com 14 músicos, estará sob o comando do maestro Miguel Francisco de Brito, o Miguelzinho, que já atua à frente de outras corporações musicais na cidade. “Assumo a banda do Lira com muita honra e com a missão de fazermos um grande carnaval para homenagear o nosso Mestre Lira. Iremos executar as marchinhas, sambas, frevos e marchas rancho tradicionais do carnaval brasileiro. Vamos fazer o nosso melhor para que a Banda do Lira seja sempre uma presença marcante no carnaval de Poços de Caldas”.

Ainda segundo Miguel Brito, está sendo confeccionado um boneco para homenagear o fundador da banda e no início de cada apresentação será prestada uma homenagem ao querido músico.

Frevo

A banda Frevo na Fobica agita o Carnaval poços-caldense, a partir das 17h, na Praça Pedro Sanches. O grupo, que tem como influência a guitarra baiana, é uma das principais atrações da folia poços-caldense, desde 2008.

Nas apresentações, o público vai poder curtir o repertório influenciado por nomes como Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar, A Cor do Som, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Alceu Valença, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Novos Baianos. O grupo surgiu em 2008, com músicos remanescentes do grupo Trio do Banho/ Banho de Som, que atuou nos carnavais nas décadas de 1980 e 1990.

O frevo se mistura a marchinhas, sambas e canções infantis que alegram o coração de todos os brincantes durante o Carnaval, tudo isso permeado pela animação da banda formada por músicos que também são foliões: Alexandre de Almeida (guitarra baiana), Rodrigo de Almeida (teclado e programações), Raphael du Valle (baixo), Mauro Inguaggiato (bateria e percussões), tendo como vocalista Newton Prado Júnior.

De acordo com Alexandre Almeida, a expectativa é sempre agradar as famílias. “Esse é o nosso foco. Tanto que a gente se preocupa com as letras para não ter sentido dúbio, para não constrangerem qualquer pessoa. A gente quer sempre agradar as famílias e fazer um carnaval sadio, tendo sempre como meta a alegria do público”.

Alexandre destaca ainda o repertório, que tem sempre um acréscimo a cada ano. Para 2024, a banda preparou três medleys especiais, sendo um em homenagem à Rita Lee, outro incluindo os sucessos de Marina Lima e mais um dedicado a Tim Maia. Levando ao público os sucessos da MPB e do rock nacional, adaptados ao ritmo contagiante do frevo, que faz todo mundo dançar e se divertir.

A programação completa do Carnaval 2024 Poços de Caldas pode ser acessada aqui