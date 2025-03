Março terá bandeira tarifária verde e contas de luz sem custo extra

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a bandeira tarifária de março será verde, o que significa que os consumidores não terão cobrança adicional na conta de luz. A decisão, divulgada nesta sexta-feira (28), reflete as boas condições de geração de energia

Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanece verde, impulsionada pelo período chuvoso, que elevou os níveis dos reservatórios das hidrelétricas. Dessa forma, o acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara, torna-se menos necessário.

Implementado pela ANEEL em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo que os consumidores acompanhem, mês a mês, as condições de geração de energia no País.

Apesar do cenário favorável, a ANEEL reforça a importância do uso consciente da eletricidade. “A bandeira verde reflete um momento positivo para o setor, mas o consumo responsável continua sendo essencial para evitar desperdícios e garantir a sustentabilidade do fornecimento de energia”, destacou a agência em nota.

