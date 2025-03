Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, ex-secretário de Meio Ambiente, é nomeado presidente da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou no Diário Oficial do Município, nesta terça-feira (18), a nomeação do advogado e ex-secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Ferreira de Moraes como presidente da Fundação Jardim Botânico. A escolha ocorreu a partir da lista tríplice apresentada pelo Conselho Curador, conforme previsto na legislação municipal, e foi formalizada pelo decreto nº 14.734, assinado pelo prefeito Paulo Ney.

“O processo de escolha foi contínuo com transparência e responsabilidade, respeitando a lista tríplice. Tenho certeza de que o Marcus Vinícius Ferreira de Moraes reúne as qualificações para fortalecer o trabalho da Fundação, promovendo a conservação ambiental e o avanço das pesquisas científicas em nossa cidade”, afirmou o Prefeito.

Outro decreto, também publicado nesta terça-feira, homologou os nomes escolhidos em janeiro para compor o Conselho Curador da Fundação. João Neves Carvalho de Toledo assume a presidência, Stefano Albino Zincone, atual secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a vice-presidência, e Maurício dos Santos Carlos Júnior será o secretário do Conselho.

Sobre o Jardim Botânico

A Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas é uma instituição voltada para a preservação da biodiversidade, pesquisa científica e educação ambiental. Localizado numa área de mais de 500 hectares, o espaço abriga diversas espécies da flora regional e nacional, incluindo exemplares raros e ameaçados de extinção.

Além de atuar na conservação ambiental, o Jardim Botânico desenvolve projetos de reflorestamento, resgate de espécies nativas e recuperação de áreas degradadas. A instituição também mantém parcerias com universidades e centros de pesquisa para a realização de estudos científicos e ações educativas voltadas para a conscientização ambiental.

Com a nova gestão, a expectativa é ampliar as atividades de pesquisa, fortalecer programas de sustentabilidade e promover maior integração com a comunidade, incentivando a visitação e o envolvimento da população em iniciativas ambientais.