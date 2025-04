Marlene de Fátima Silva assume Delegacia Regional do CRECI-MG em Poços de Caldas com foco em fortalecimento e modernização da categoria

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A corretora de imóveis Marlene de Fátima Silva (conhecida como Marlene Pintinha, CRECI 47360 F) tomou posse como a nova Delegada Regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais (CRECI-MG) em Poços de Caldas. Também foi nomeado o corretor de imóveis Israel Leite para o cargo de Delegado Adjunto. A nomeação atende à indicação do presidente do CRECI-MG, Dr. Ricardo Mendes, e do vice-presidente, Reinaldo Jorge Loureiro Fontes, para o mandato de 2025 a 2027.

A nova gestão assume com o compromisso de implementar diversas iniciativas voltadas para o fortalecimento e valorização da categoria, que atualmente conta com 850 profissionais ativos em Poços de Caldas e 3.500 na região. As principais prioridades incluem:

Fortalecimento da categoria dos corretores de imóveis;

Capacitação contínua dos profissionais;

Promoção de campanhas de valorização da profissão;

Modernização das normas para atuação no mercado digital;

Defesa da isenção do Imposto de Renda sobre ganhos de capital nas vendas de imóveis;

Regulamentação do trabalho autônomo digital;

Defesa de uma política nacional de habitação;

Regulamentação do direito de exclusividade em contratos de corretagem;

Modernização do Código Civil em temas relacionados à intermediação de imóveis;

Reforço na fiscalização do exercício ilegal da profissão.

Marlene destacou sua honra e responsabilidade ao assumir a liderança de uma delegacia tão relevante, com um grande número de profissionais. “Assumo este cargo com total dedicação e o firme propósito de trabalhar em prol dos Corretores de Imóveis de Poços de Caldas e de toda a região. Nosso objetivo é fortalecer a categoria, oferecer as ferramentas necessárias para o desenvolvimento profissional e garantir um mercado imobiliário ético e valorizado”, afirmou a nova Delegada Regional.

A solenidade de posse também foi uma ocasião para reconhecer e agradecer o trabalho do ex-Delegado Regional do CRECI-MG, Sr. Ari Fernando Costa, que dedicou 38 anos à frente da delegacia. A nova gestão contará ainda com o apoio da servidora administrativa Ana Carolina Ferreira, que há 25 anos vem prestando serviços essenciais aos Corretores de Imóveis da região.

A Delegacia Regional do CRECI-MG em Poços de Caldas reafirma seu compromisso com a excelência nos serviços prestados aos corretores de imóveis e com a defesa dos interesses da categoria no mercado imobiliário local e regional.

Sobre o CRECI-MG

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais (CRECI-MG) é o órgão responsável por normatizar, disciplinar e fiscalizar a profissão de corretor de imóveis no estado de Minas Gerais, garantindo a ética e a segurança nas transações imobiliárias.