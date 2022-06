Máscara de proteção volta a ser obrigatória em ambientes fechados

Na tarde desta sexta-feira (10), o Comitê COVID-19 publicou uma nova resolução que determina que a partir de segunda-feira (13), torna-se obrigatório o uso de máscara de proteção individual em ambientes coletivos, total ou parcialmente fechados, transporte público e transporte escolar.

Considera-se ambientes coletivos, total ou parcialmente fechados, aqueles que, sendo de acesso ao público e no qual permaneçam mais de duas pessoas simultânea, possui estrutura total ou parcialmente fechada por teto, toldo, telhado ou similar, de forma permanente ou parcial.

O uso de máscara de proteção individual, cobrindo boca e nariz, em ambientes abertos continua sendo recomendado, especialmente para idosos, indivíduos que possuam comorbidades ou doenças imunossuprimidas ou que não estejam com o esquema vacinal completo, cabendo a cada pessoa ou responsável legal, dispor sobre a sua utilização.

Pessoas com sintomas gripais, também devem manter a utilização de máscara tanto em locais fechados, quanto abertos.

O Comitê COVID-19 ressalta que as empresas poderão redigir normativas próprias a respeito do uso de máscara em ambientes abertos, cabendo a empresa a fiscalização.

Os estabelecimentos comerciais, empresas e instituições públicas ou privadas deverão incentivar e promover o cumprimento da resolução, realizando a fixação de cartazes informando a obrigatoriedade da máscara.

A secretária-adjunta de Saúde destaca a necessidade da medida neste momento. “Com a queda nas temperaturas notamos um aumento nos casos de síndromes gripais. Mediante das análises diárias dos indicadores epidemiológicos, o Comitê COVID-19 determinou a utilização de máscara em todos os locais fechados. Outras medidas de segurança que devem ser mantidas são a higienização das mãos com álcool em gel e evitar aglomeração.”

A Vigilância Epidemiológica junto ao Comitê COVID-19 segue monitorando os indicadores epidemiológicos na cidade.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.