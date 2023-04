Máster do futsal da Caldense empata com o Social em preparação para torneio do mês de maio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite da última segunda-feira (17) os atletas 50+ do futsal da Caldense enfrentaram a equipe do Social em jogo de preparação para o torneio máster do clube, que tem previsão de início para o mês de maio. Nenhum dos dois times conseguiu a vitória e a partida terminou empatada pelo placar de 3 a 3. Os gols do confronto foram marcados por Marquinhos e Paulo Sock (2) pela Caldense e Giulliano (3) para a equipe adversária.

O time do Social não ficou atrás do placar em nenhum momento do jogo. A cada gol marcado por eles, os atletas da Veterana recuperavam o controle da partida, mantinham mais posse de bola e buscavam o gol de empate logo em seguida.

Pela Caldense jogaram:

André; Jadir, Marquinhos, Salomão, Pedro, Osvaldinho, Maurinho, Paulo Sock, Jimi e Limão.

Pelo Social jogaram:

Niltinho; Antônio Marcos, Marquinho, Cleuber, Duda, Giulliano, Enivaldo e Tigué.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino