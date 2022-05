Materiais hospitalares lacrados são encontrados no lixo, do lado de fora da Policlínica Central

O vereador Diney Lenon (PT) utilizou as redes sociais para divulgar uma possível irregularidade na Policlínica Central de Poços de Caldas. Em vídeo publicado e compartilhado na noite de ontem (12), o legislador conta estaria fiscalizando o trabalho no local quando uma senhora que trabalha com material reciclável teria o abordado e mostrado um saco cheio de materiais hospitalares lacrados.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que “os materiais de procedimentos que foram descartados próximo à Policlínica Central, são produtos advindos de doações realizadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais, sem solicitação da secretaria municipal de Saúde, e naturalmente sem custo algum para o Município”.

Assista ao vídeo do vereador

Nota na íntegra da Secretaria de Saúde

“A Secretaria de Saúde informa que, os materiais de procedimentos que foram descartados próximo à Policlínica Central, são produtos advindos de doações realizadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais, sem solicitação da secretaria municipal de Saúde, e naturalmente sem custo algum para o Município.

O município recebeu essa doação em 2017 e devido aos lotes estarem vencidos, o descarte foi realizado.

Por não estarem usadas, o descarte em lixo comum é permitido, por não oferecer nenhum risco de contaminação.

Atualmente em Poços, não está cadastrado nenhum paciente que faz utilização das bolsas de urostomia deste modelo. E os pacientes que fazem uso de outro modelo são plenamente atendidos.”

