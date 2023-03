Matutando Sonho chega aos palcos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 26, último domingo do mês de março, o cantor e compositor Pedro Cezar apresenta o show oficial de lançamento do seu trabalho solo, o álbum Matutando Sonho. O local escolhido é o teatro do Espaço Cultural da Urca na sua cidade natal, Poços de Caldas, e a apresentação faz parte da programação do Palco Sesc 2023, atividade promovida pelo Sesc no estado de Minas Gerais.

O momento será de celebração, uma vez que o disco foi gravado de maneira remota ainda no período de isolamento devido à pandemia do COVID-19. Esta será a primeira vez em que Pedro e seu violão estarão no palco acompanhados dos artistas envolvidos no processo de criação e registro da obra: Rafael Moreira (baixo), Deivid Santos (violão), Michel Nascimento (bateria), Fábio Leandro (teclados), Nanda Dearo (voz), Roger Barbosa (percussão), Tatiana

Meirelles (voz), Gustavo Infante (tape loops) e Otávio Quartier (clarinete).

“Poder reunir neste show pessoas tão queridas, que se dedicaram para conseguirmos o melhor som no álbum Matutando Sonho, e ainda compartilhar essa alegria com o público é o que tornará o encontro ainda mais especial”, comenta Pedro.

Os ingressos estão à venda na Central de Relacionamento do Sesc em Poços de Caldas – rua Paraná, 229, Centro – e também podem ser adquiridos online. Maiores informações pelo telefone (35) 2101-8950.

Matutando Sonho traz 14 faixas inéditas e apresenta ao público o universo intimista da obra

do artista poços-caldense. Destaque para as parcerias nas canções “Para beber de las estrellas” e “Bwé de Mambo” que ainda contam, respectivamente, com a participação da artista boliviana Alexia Loredo e de Bona Ska, cantautor angolano com quem Pedro se apresentou, há poucas semanas, no Instituto Guimarães Rosa na cidade Luanda, Angola.

Fruto de um processo de pesquisa iniciado no final de 2020, o repertório reúne composições recentes e outras mais antigas, recolhidas especialmente para este trabalho. O lançamento é da YES, TUPI, selo gerido pela pesquisadora musical Thabata Arruda, que também assina o projeto gráfico e a edição do álbum visual. A ilustração da capa é do artista pernambucano João Lin. Co-produzido, mixado e masterizado por Deivid Santos, o disco foi

gravado nos estúdios DS Estúdio (Poços de Caldas), Michel Nascimento (Rio de Janeiro,RJ), Cassette – Estúdio de Som (Luanda, Angola), e Estúdio Crom (Cochabamba, Bolívia).

Pedro Cezar é cantor, compositor e músico da cidade Poços de Caldas, MG. Na música desde 1998, viveu também nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, excursionando pelo Brasil. Com a banda K2, que completa 25 anos em 2023, lançou os discos Musik2 (2000), Locomotiva (2003), K2 EP (2009), Brasileiro Alma Grande (2014) e Tem que ter amor (mas também tem que ter luta) (2022), e venceu festivais nacionais como o Som Submarino (primeiro festival brasileiro com votação pela internet) e o Festival Coração de Estudante, promovido pela UNE e Rede Globo com júri presidido por Milton Nascimento, conquista que inseriu a composição Mudanças na trilha sonora da novela Malhação (2002/2005) e rendeu participação no programa Altas Horas, com Serginho Groisman. Ainda com a K2, participa dos festivais internacionais Grito Rock Bolívia, em 2016, se apresentando nas cidades de Tarija, Potosí e Cochabamba, e Latinoamerica Emerge, em 2017, na Argentina, com shows nas cidades de Buenos Aires, Tres de Febrero e General San Martín.

Em parceria com o músico e compositor Gabriel Guerra, compõe as canções Eu não estou nesses planos, trilha sonora da novela “O Astro” (Rede Globo, 2011), Quem tenta entender uma mulher, trilha sonora do filme “Sexo com Amor” (Globo Filmes, 2008), e Tributo a Gisele, utilizada como trilha sonora do site internacional da modelo Gisele Bündchen. Funda em 2008 a banda Segundo Departamento (2ºDP), que além dos trabalhos na noite, atua na difusão da música popular brasileira – vide temporadas 2018 e 2019 no projeto Talentos do Memorial, no Memorial da América Latina (São Paulo, SP) e os 5 anos de banda acompanhante da cantora Elizabeth Viana, considerada a rainha do Samba Rock. É músico e

produtor musical da banda Macaxeira, grupo musical baseado em Minas e São Paulo, cujo repertório autoral mescla elementos contemporâneos com tradições ligadas às congadas do sul de Minas, maracatu, coco, e música caipira, e que em 2023 lança o primeiro disco após 15 anos de estrada.

No ano de 2020, em parceria com o selo YES, TUPI, lança a carreira solo a partir da trilogia dos singles Alma Boa, Mais uma volta no Sol e Raio de Luz, inaugurando um mergulho em sua obra autoral, trazendo à tona a versatilidade e a mineiridade do compositor que assume a grande influência da Música Popular Brasileira em seu trabalho, sobretudo do

Clube da Esquina.

Mais sobre a trajetória do artista no site oficial pedrocezarmusica.com ou no

instagram.com/pedrocezarmusica.

Palco Sesc

O projeto, que oferta programação artístico-cultural nas unidades do Sesc em Minas, tem como objetivo, além de proporcionar a você atividades de lazer e entretenimento, fomentar a cadeia produtiva cultural local. As atividades são pensadas para várias idades e gostos, desde artes cênicas, audiovisual, literatura até música.

SERVIÇO

🎼Música | Palco Sesc apresenta:

Pedro Cezar, show de lançamento do álbum Matutando Sonho

26/03/2023 – Dom, 19h

Teatro Beningno Gaiga

Espaço Cultural da urca

🎫 Venda na Central de Relacionamento do Sesc Poços de Caldas | Seg a Sex: 8h às 20h.

Sáb 9h às 13h

(*) Ingressos: R$20 (público geral), R$13 (credencial plena do Sesc – trabalhador do

comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes.

Classificação livre

Beatriz Aquino