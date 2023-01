Matutando Sonho ganha versão audiovisual

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o dia 1° de dezembro está no ar a versão audiovisual do álbum Matutando Sonho, do cantor e compositor Pedro Cezar. O vídeo, disponível na íntegra, pode ser assistido gratuitamente no seu canal do Youtube. O média-metragem tem duração de 47 minutos e foi realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas por meio do Edital 02/2021 – Poços Curte em Casa.

Com direção, roteiro e edição de Thabata Arruda, o álbum visual teve captação de imagens de Robson Américo e imagens adicionais de Ana Paula Lisboa, Pedro Cezar e do Arquivo Nacional. A produção executiva é de Thabata Arruda e Pedro Cezar. Um lançamento do selo YES, TUPI.

Conceitualmente, o roteiro foi pensado para transmitir ideias e sensações contidas em cada música do repertório, sobrepondo-se em camadas. Numa primeira camada, o personagem parte do incômodo da realidade, das impermanências, da sensação do não-lugar. Na segunda, transita através da busca de sentido do lugar, explora e investiga cada vez mais a si e o mundo; e na terceira chega cada vez mais perto de encontro com seu eu-lugar, seu presente. Ao final, desperta mais consciente de si e do mundo.

Sessão especial

Para celebrar a chegada da obra ao mundo, no na noite de 20 de dezembro, foi realizada uma audição-exibição do álbum Matutando Sonho, no espaço Arte Ziriguidum, em Poços de Caldas. “A experiência de exibição e escuta coletiva foi muito rica. Na sequência aconteceu um bate-papo com a plateia, sendo possível explorar mais detalhes da obra como o meu processo criativo, os processos de produção e gravação com tantos parceiros e parceiras, além de curiosidades, com exemplos musicais ao violão”, disse Pedro.

O principal objetivo desta atividade é criar um espaço qualificado para a fruição e apreciação musical, valorizando e fomentando os artistas locais e seus trabalhos autorais. O artista anunciou que em breve fará novas sessões.

A ficha técnica completa de Matutando Sonho pode ser encontrada em pedrocezarmusica.com/matutandosonho.

Para ouvir, escolha sua plataforma preferida:

Fonte: assessoria de imprensa

Beatriz Aquino