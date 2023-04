Maurício KascheL realiza exposição de suas obras na Câmara Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A exposição “Caminho”, do artista plástico Maurício Kaschel, está aberta ao público na Câmara Municipal de Poços de Caldas até o dia 20 de abril, trazendo obras de 2018 a 2023, em diferentes técnicas, mostrando sua trajetória em busca da identidade própria como artista.

Entre ilustrações em aquarela e café, até pinturas em tinta óleo, “Caminhos” é um convite para os amantes da arte poderem contemplar e analisar o processo artístico muitas vezes oculto aos olhos do grande público.

O artista

Nascido em Campinas-SP no dia 07 de novembro de 1986, Maurício Kaschel vem de família de artistas e fez sua primeira exposição aos 12 anos em um evento com o Hospital de Câncer Infantil Boldrini, onde foi tratado de leucemia com 4 anos de idade. Fez colégio técnico em Publicidade e se formou em Cinema em Brasília-DF. Passou quatro anos e meio trabalhando no meio audiovisual no Rio de Janeiro-RJ e quando estava morando no Chile descobriu que queria viver como artista plástico. Foi professor de artes para terceira idade no SESC Campinas e participou de duas exposições em Caraguatatuba-SP, onde fez parte do conselho deliberativo de artes plásticas, audiovisual e literatura por 2 anos. Em março de 2022 se mudou para Poços de Caldas-MG onde participou da Expo Arte de Rua, atuou como professor de criatividade na Escola Lumiar e deu oficina de Storytelling na Flipoços. Em 2023 está participando da exposição “Fé Brasileira” na Pinacoteca de Botucatu-SP e expondo na galeria de arte do estúdio de tatuagem Zanão Tattoo, além de participar de eventos expondo seus novos trabalhos e fazendo pinturas ao vivo.

“Minha nova fase artística começou em junho de 2022 em Poços de Caldas-MG quando fiz um curso de arte no Ateliê Arte Ziriguidum com a artista plástica Dalmoni Lydijusse, onde, num exercício de desbloqueio e autoexpressão, encontrei um grande potencial na minha mão esquerda, sendo que sou destro. Passei os próximos três meses produzindo apenas com a mão esquerda e desenvolvendo meu estilo próprio, o que buscava há mais de 20 anos.

Meu objetivo com esta exposição é compartilhar um pouco do processo de um artista e mostrar que nenhum sonho se realiza de um dia para o outro. Temos que ter fé no caminho”, relata Maurício.

Serviço:

Local: Câmara Municipal de Poços de Caldas, Rua Junqueiras, 454, centro.

Data: 04/04 a 20/04 das 09:00 às 18:00hrs.

Beatriz Aquino