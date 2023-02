MB2 apresenta show “Meu Samba Rap” no Carnaval de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 19 de fevereiro, o Carnaval de Poços de Caldas recebe o rapper MB2 para o show inédito, “Meu Samba Rap”, que promete homenagear os principais movimentos musicais da negritude, o samba e o rap. A apresentação acontece às 21h, no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel), no centro da cidade.

MB2 vem acompanhado de uma banda especialmente formada para a ocasião: o DJ e produtor musical Leopac, os músicos Mununu e Roger Barbosa, além dos rappers convidados Semeador, Lu Afri e JotaDois, oferecendo ao público a possibilidade de ter acesso a uma apresentação única no carnaval da cidade.

“Estou muito feliz em trazer esse show para a festa popular mais famosa do Brasil. Queremos propiciar uma experimentação especial, conectando o samba e o rap, que são pilares da cultura negra, gerando memória e interconexão com o público, buscando apresentar uma proposta totalmente diferente para o carnaval de Poços”, comenta MB2.

O show tem produção da Carvalho Agência Cultural com apoio da Secretaria Municipal de Turismo / Prefeitura de Poços de Caldas.

RELEVÂNCIA DO SHOW

Os movimentos musicais brasileiros, samba, funk e rap, são fortemente associados à negritude. Observa-se que o tratamento, em grande medida discriminatório, dado pela sociedade brasileira ao samba, no passado, e ao rap e ao funk, no presente, explicita o caráter sintomático do racismo em nosso país. Ainda que desde a década de 1930 se venha construindo um discurso que busca disseminar a ideia de democracia racial no Brasil, o racismo insiste em ressurgir nas mais variadas relações sociais, da maior probabilidade de morte por meios violentos enfrentada pela população negra às dificuldades que se impõem a suas produções artísticas.

O Rap e o Samba são pilares da cultura brasileira, são crias e fazem parte da cultura negra. O samba em seus primórdios também já foi bastante marginalizado, mas hoje é um dos mais importantes gêneros musicais brasileiros. Da mesma forma, nos dias atuais, o Rap ainda sobre bastante preconceitos, e este show propõe justamente a quebra destes paradigmas.

Neste sentido, a proposta ‘Meu Samba Rap’ de MB2 pretende valorizar músicos da cena independente da cidade, criando meios para contribuir com a ampliação do contato das pessoas com novas produções, quebrar paradigmas e preconceitos relacionados aos estilos Rap / Hip Hop e o Samba, fortalecendo a promoção da arte em todas as suas formas e sentidos.

SERVIÇO

‘Meu Samba Rap’ com MB2 e Convidados

Data: domingo, 19 de fevereiro de 2023

Horário: 21h

Local: Parque José Affonso Junqueira – Centro, Poços de Caldas

