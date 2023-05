MB2 e banda é atração do Palco Sesc em maio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Buscando a promoção e valorização musical da cena independente poços-caldense, em especial do Rap, e criando meios para contribuir com a ampliação do contato das pessoas com novas produções, quebrar paradigmas e preconceitos relacionados aos estilos Rap / Hip Hop, o Palco Sesc chega ao New York Pub com um show especial de MB2 e Banda.

O Palco Sesc no New York será realizado no domingo, 28 de maio. A abertura da casa acontece às 17h e a entrada é gratuita, mediante a retirada de ingressos no Sympla.

MB2 é acompanhado da sua banda, formada pelos músicos Flávio D´Avila (teclados), Matheus Daniel (bateria), Pedro Cezar (guitarra) e Breno Oliani (baixo), além do produtor e DJ Leopac, trazendo um outro conceito para o trabalho de MB2, que agora se apresenta com banda completa e explora a oportunidade do Palco Sesc para a difusão e promoção do seu trabalho autoral, propiciando uma experimentação única, que gera memória e interconexão com o público.

O show contará ainda com participações especiais dos músicos Semeador, Lu Afri e Mununu. DJ Fubá também é um dos convidados da programação.

No repertório, MB2 apresenta seu trabalho autoral, cujas letras são um manifesto do povo negro. O artista procura evidenciar e dar voz à mensagem da luta antirracista, fortalecendo a ideia de igualdade, estimulando denúncias contra a discriminação racial, além de falar sobre a importância do empoderamento e orgulho pessoal ante a invisibilidade de negros e outras minorias, e também evidenciando a ancestralidade afro-brasileira, seu legado e raízes, que dão vida e cor a este país.

Além disso, o New York irá oferecer promoção especial de cerveja da casa para quem chegar mais cedo. Haverá ainda uma pequena feira com produtos da Interiô, marca de roupas e acessórios de MB2.

Para garantir sua presença, basta solicitar o ingresso através do link: https://www.sympla.com.br/evento/palco-sesc-no-new-york-pub-rapper-mb2/1979964. A entrada é permitida para maiores de 16 anos.

O show tem produção de Carvalho Agência Cultural, com o apoio do New York Pub e Interiô. O Palco Sesc é realizado pelo Sesc Poços de Caldas e vem movimentando a cena musical da cidade, garantindo a oportunidade para que artistas possam apresentar seus trabalhos para mais pessoas.

SOBRE MB2

O rapper poços-caldense MB2, também conhecido como Bebeto Moraes, segue sendo um dos rappers mais conhecidos dentro da cena musical poços-caldense, com longa trajetória enquanto MC e produtor musical. Já dividiu palcos com artistas de relevância nacional como Racionais MC´S, Nelson Triunfo, Mv Bill, Nega Gizza, Criolo, Anitta, entre outros.

É também idealizador e proprietário da conhecida marca de roupas Interiô, que atua no mercado de moda urbana.

Conheça o trabalho nas redes sociais @mb2oficial.

Serviço

Palco Sesc apresenta MB2 e Banda + Convidados no New York Pub

Data: 28 de maio de 2023

Horário: A partir das 17h

Local: New York Pub (Rua Rio de Janeiro, 243, Centro, Poços de Caldas)

Entrada gratuita mediante a retirada de ingressos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/palco-sesc-no-new-york-pub-rapper-mb2/1979964

Beatriz Aquino