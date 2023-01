Mc Dan-P lança clipe da música “Saga de Minas”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O artista poços-caldense Dan-P lançou nesse domingo, (15), no canal do YouTube, o clipe da música “Saga de Minas”, terceiro single que compõe o EP solo do artista, que será intitulado “Sola no Solo”. O videoclipe, que foi gravado no bairro Nova Aurora, na Zona Leste e expõe um cenário composto por diversos grafites e arte urbana, elementos inerentes da cultura hiphop, é o mais recente trabalho solo do artista.

A música “Saga de Minas” tem letra que aborda a cultura mineira e seus costumes enfatizando a importância do Estado de Minas Gerais, dentro do cenário do hip-hop.

A composição conta com colaborações de quatro artistas de Poços de Caldas: Dough, Diamantte, Master-mind e Tlz Mc. O trabalho foi produzido musicalmente por Leopac no Lab 3 Estúdio e visualmente pela Pedrada Films. Também integrante do grupo de Rap Adeptos Mc’s, Dan-P é um Mc poçoscaldense com uma carreira de mais de 10 anos de atividade no Sul de Minas.

O álbum “Sola no Solo” está previsto para ser lançado fisicamente e em todas as plataformas digitais em 2024. Até o momento, Dan-P dispo-nibilizou ao público três músicas do disco: “Sola no Solo”, “BoomBap Grego” e “Saga de Minas”.

O material pode ser acompanhado pelo link https://www.youtube.com