Medalhista Olímpico Flávio Canto realiza palestra no Sesc Poços de Caldas

Evento faz parte da programação do Encontro Técnico para Instrutores de Esporte do Sesc em Minas

Nesta terça-feira, dia 2 de julho, o judoca Flávio Canto, medalhista na Olimpíada de Atenas em 2004, conduzirá a palestra “Transformando vidas através do esporte”, no Sesc Poços de Caldas, como parte da programação do Encontro Técnico para Instrutores de Esporte do Sesc em Minas.

Realizado pelo Sesc em Minas, integrado ao Sistema Fecomércio MG, oevento reunirá mais de 180 profissionais de todas as unidades do estado, com o objetivo deampliar seuconhecimento e atualizar suas práticas físico-esportivas.

O convidado,Flávio Canto, além de suas conquistas – incluindo ser o número 1 do ranking mundial de judô entre 2006 e 2007 –, é conhecido por seu trabalho social à frente do Instituto Reação, uma ONG esportiva que visa promover a inclusão social por meio do esporte.Sua palestra promete ser um dos pontos altos do dia, trazendo a visão e a experiência do atleta sobre o impacto transformador do esporte na vida das pessoas.

Exclusivo para instrutoras e instrutores do Sesc em Minas,o Encontro Técnico contará ainda com a participação de profissionais e docentes de diversas universidades, abordando temas como “Biomecânica aplicada à atividade física”, “Iniciação esportiva” e “Treino de força com pesos livres”.

Essa é mais uma oportunidadede atualização e troca de experiências para profissionais que atuam nas diversas unidades do Sesc em Minas Gerais, reforçando o compromisso da instituição com a excelência nos serviços prestados à população.

SERVIÇO

Palestra “Transformando vidas através do esporte”, com Flávio Canto

Quando:2/7/2024, terça-feira, às 14:30

Onde: Sesc Poços de Caldas – Rua Paraná, 229, Centro

Evento exclusivo para profissionais do Sesc em Minas