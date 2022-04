Medicamentos para pacientes diabéticos são comprados em estado emergencial

O estoque das farmácias da secretária de Saúde de Poços está abastecido com os medicamentos utilizados por pacientes que fazem o tratamento para diabetes pela Atenção Básica.

As insulinas NPH e Regular, tiras e lancetas para o teste, estão disponíveis para os pacientes diabéticos nas 04 farmácias do município.

O estoque de insulinas fornecidas pela Secretaria de Estado de Saúde e distribuídas a população pela Farmácia Central, através do setor de Alto Custo também está abastecido.

A Farmácia Central atende um fluxo grande de pacientes, sendo cerca de 450 atendimentos por dia, o que resulta em 15 mil pacientes atendidos no mês.

Para atender a demanda da população, a Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde está realizando a compra emergencial de 17 medicamentos fornecidos pela Atenção Básica que estão em falta no município.

Atualmente o município está com a falta de alguns medicamentos devido ao atraso de entrega pelos fornecedores, que alegam o atraso devido a crise farmacêutica a nível mundial que ocasiona dificuldades para aquisição de insumos e matéria-prima.

Confira a lista dos medicamentos que estão sendo comprados de maneira emergencial:

– Acerbrofilina xarope

-Adtil gotas

– Alopurinol 300 mg (Comprimido)

– Amoxicilina + clavulanato 500/125 mg (Comprimido)

-Ampicilina suspensão

-Azitromicina suspensão

-Ciprofloxacino 500 mg (Comprimido)

– Clopidpgrel 75 mg

-Dexametasona Elixir

-Fluconazol 150 mg

-Hidralazina 25 mg

-Isossorbida 5 mg

-Levotiroxina 25mcg/ 50 mcg/ 100 mcg

-Meloxicam 7,5 mg

-Prednisolona 3mg/ml

-Sulfametoxazol+trimetoprima 200/40 mg (Bactrim) suspensão

-Clomipramina 25 mg

-Nortripitilina 25 mg

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.