Médico é flagrado fazendo sexo no Hospital Margarita Morales em Poços de Caldas

Um médico foi flagrado tendo relações sexuais com uma enfermeira durante o plantão na madrugada desta sexta-feira, 31, no Hospital Margarita Morales, na zona sul de Poços de Caldas.

Uma paciente flagrou os dois e chamou a coordenadora do hospital. Um Guarda Civil Municipal que estava no local foi acionado para registrar o boletim de ocorrência.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas disse que os coordenadores da instituição estão conduzindo uma investigação detalhada sobre o incidente. Após terem sido flagrados em atividades inapropriadas nas dependências hospitalares, medidas imediatas foram tomadas.

Relatou também que o médico, contratado por empresa terceirizada, foi desligado. Além disso, em relação à enfermeira, servidora pública, será instaurado um processo administrativo para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis de acordo com as normas e regulamentos internos.

